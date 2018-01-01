Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав: Я жил там с 1995 до 2001 года, обычный спальник. Раньше в центр с Оболони было проще доехать на авто, сейчас очень все плохо. Кстати сейчач проще доехать с левобережки-дарницы, чем с оболони.
Так а смысл спорить. Спальник и спальник. Но. Со всей инфраструктурой под ногами. С водными ресурсами. С Пущей недалеко. Без массы новых заборов на триста смартов в подъезде. Кому то это важно, кому то нет. Ничего, пройдет не так много времени, и все эти оболонские дворы будут смотреться анахронизмом, для людей выросших в стиле - вышел из подъезда, уткнулся носом в парковку, протиснулся между авто зашел в другой подъезд
Хотел бы спросить у киевлян: есть ли какой-то канал на YouTube или на худой конец, обычный текстовый сайт, где были бы сюжеты или статьи о коммунальных происшествиях (нет отопления, нет воды, не работают лифты и т.п.)?
Я зашёл на YouTube канал "ТРК Киев" - там много видео, но все ролики просто по датам, нет коротких роликов по приниципу "сюжет-ролик", как, например, у 34 канала в Днепропетровске. Например:
zzzzzz написав: Я жил там с 1995 до 2001 года, обычный спальник. Раньше в центр с Оболони было проще доехать на авто, сейчас очень все плохо. Кстати сейчач проще доехать с левобережки-дарницы, чем с оболони.
Так а смысл спорить. Спальник и спальник. Но. Со всей инфраструктурой под ногами. С водными ресурсами. С Пущей недалеко. Без массы новых заборов на триста смартов в подъезде. Кому то это важно, кому то нет. Ничего, пройдет не так много времени, и все эти оболонские дворы будут смотреться анахронизмом, для людей выросших в стиле - вышел из подъезда, уткнулся носом в парковку, протиснулся между авто зашел в другой подъезд
почему вы думаете на Оболони не будет новых домов?
vano80 написав: Так а смысл спорить. Спальник и спальник. Но. Со всей инфраструктурой под ногами. С водными ресурсами. С Пущей недалеко. Без массы новых заборов на триста смартов в подъезде. Кому то это важно, кому то нет. Ничего, пройдет не так много времени, и все эти оболонские дворы будут смотреться анахронизмом, для людей выросших в стиле - вышел из подъезда, уткнулся носом в парковку, протиснулся между авто зашел в другой подъезд
vano80 написав: Так а смысл спорить. Спальник и спальник. Но. Со всей инфраструктурой под ногами. С водными ресурсами. С Пущей недалеко. Без массы новых заборов на триста смартов в подъезде. Кому то это важно, кому то нет. Ничего, пройдет не так много времени, и все эти оболонские дворы будут смотреться анахронизмом, для людей выросших в стиле - вышел из подъезда, уткнулся носом в парковку, протиснулся между авто зашел в другой подъезд
airmax78 написав:Ребята, в Новолипках 8000 квартир. Вы знали? Это ж маленький европейский городок. Как они их продают по такой цене? Кому???
Для ответа на этот вопрос, нужно понимание - сколько в Киеве домов (ЖК) аналогичных НЛ? НЛ=ФК2 или НЛ=БФ. или НЛ=Рыбальский
БФ они позиционируют как НЛ Люкс. При этом, объективно, БФ сделан сильно проще Тетриса и РТ и в чем-то даже проще ЦП. Короче, непонятно. И я бы совсем не удивился увидев предложения по НЛ на уровне 1500 за метр трешки на низких этажах. Но, если верить Реусу, даже проскакивавшие объявления по 2.2 за метр - это была "шара".