Додано: Суб 09 лют, 2019 13:43

Приветствую!Хотел бы спросить у киевлян: есть ли какой-то канал на YouTube или на худой конец, обычный текстовый сайт, где были бы сюжеты или статьи о коммунальных происшествиях (нет отопления, нет воды, не работают лифты и т.п.)?Я зашёл на YouTube канал "ТРК Киев" - там много видео, но все ролики просто по датам, нет коротких роликов по приниципу "сюжет-ролик", как, например, у 34 канала в Днепропетровске. Например:"Загид Краснов: более 70% лифтов в Днепре отслужили свой срок";"В горсовете Днепра рассказали, как отбирают дома для капитальных ремонтов"Хотелось бы понять по таким роликам, где наиболее проблемные локации в Киеве или, возможно, проблемные дома. Заранее спасибо.