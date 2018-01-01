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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 452453454455>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.4 5 56
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
9%
5
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
4%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
5
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
9%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
36%
20
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
5
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
10
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:40

  zzzzzz написав:
Я жил там с 1995 до 2001 года, обычный спальник.
Раньше в центр с Оболони было проще доехать на авто, сейчас очень все плохо.
Кстати сейчач проще доехать с левобережки-дарницы, чем с оболони.


Так а смысл спорить. Спальник и спальник. Но. Со всей инфраструктурой под ногами. С водными ресурсами. С Пущей недалеко. Без массы новых заборов на триста смартов в подъезде.
Кому то это важно, кому то нет.
Ничего, пройдет не так много времени, и все эти оболонские дворы будут смотреться анахронизмом, для людей выросших в стиле - вышел из подъезда, уткнулся носом в парковку, протиснулся между авто зашел в другой подъезд :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Приветствую!

Хотел бы спросить у киевлян: есть ли какой-то канал на YouTube или на худой конец, обычный текстовый сайт, где были бы сюжеты или статьи о коммунальных происшествиях (нет отопления, нет воды, не работают лифты и т.п.)?

Я зашёл на YouTube канал "ТРК Киев" - там много видео, но все ролики просто по датам, нет коротких роликов по приниципу "сюжет-ролик", как, например, у 34 канала в Днепропетровске. Например:

https://www.youtube.com/watch?v=WJ8cB14v7f8 "Загид Краснов: более 70% лифтов в Днепре отслужили свой срок";
https://www.youtube.com/watch?v=TvPCy-uThV0 "В горсовете Днепра рассказали, как отбирают дома для капитальных ремонтов"

Хотелось бы понять по таким роликам, где наиболее проблемные локации в Киеве или, возможно, проблемные дома. Заранее спасибо.
detec
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:54

  vano80 написав:
  zzzzzz написав:
Я жил там с 1995 до 2001 года, обычный спальник.
Раньше в центр с Оболони было проще доехать на авто, сейчас очень все плохо.
Кстати сейчач проще доехать с левобережки-дарницы, чем с оболони.


Так а смысл спорить. Спальник и спальник. Но. Со всей инфраструктурой под ногами. С водными ресурсами. С Пущей недалеко. Без массы новых заборов на триста смартов в подъезде.
Кому то это важно, кому то нет.
Ничего, пройдет не так много времени, и все эти оболонские дворы будут смотреться анахронизмом, для людей выросших в стиле - вышел из подъезда, уткнулся носом в парковку, протиснулся между авто зашел в другой подъезд :mrgreen:

почему вы думаете на Оболони не будет новых домов?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:27

  vano80 написав:
Так а смысл спорить. Спальник и спальник. Но. Со всей инфраструктурой под ногами. С водными ресурсами. С Пущей недалеко. Без массы новых заборов на триста смартов в подъезде.
Кому то это важно, кому то нет.
Ничего, пройдет не так много времени, и все эти оболонские дворы будут смотреться анахронизмом, для людей выросших в стиле - вышел из подъезда, уткнулся носом в парковку, протиснулся между авто зашел в другой подъезд :mrgreen:

Кстати интересно мнение шановного товриства:
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-v-pushha-vodica/
Ипеня или эксклюзив?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, в Новолипках 8000 квартир. Вы знали? Это ж маленький европейский городок. Как они их продают по такой цене? Кому???
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:33

  UA написав:
  vano80 написав:
Так а смысл спорить. Спальник и спальник. Но. Со всей инфраструктурой под ногами. С водными ресурсами. С Пущей недалеко. Без массы новых заборов на триста смартов в подъезде.
Кому то это важно, кому то нет.
Ничего, пройдет не так много времени, и все эти оболонские дворы будут смотреться анахронизмом, для людей выросших в стиле - вышел из подъезда, уткнулся носом в парковку, протиснулся между авто зашел в другой подъезд :mrgreen:

Кстати интересно мнение шановного товриства:
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-v-pushha-vodica/
Ипеня или эксклюзив?

Мне нравится. Только зчем КГС делает открытые террасы в экономе? Очень надеюсь, что сами остеклят - не будут давать но откуп вильнолюдям.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:41

  airmax78 написав:Ребята, в Новолипках 8000 квартир. Вы знали? Это ж маленький европейский городок. Как они их продают по такой цене? Кому???


)) Строительство,которое сейчас идет полным ходом в Одессе в районе рынка Успех гигантского микрорайона на 18 000 квартир, меня смущает еще больше. Они точно планируют это продать )))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:51

  freeze написав:
  airmax78 написав:Ребята, в Новолипках 8000 квартир. Вы знали? Это ж маленький европейский городок. Как они их продают по такой цене? Кому???


)) Строительство,которое сейчас идет полным ходом в Одессе в районе рынка Успех гигантского микрорайона на 18 000 квартир, меня смущает еще больше. Они точно планируют это продать )))

Планируется какое-то локальное переселение народов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:55

  airmax78 написав:Ребята, в Новолипках 8000 квартир. Вы знали? Это ж маленький европейский городок. Как они их продают по такой цене? Кому???

Для ответа на этот вопрос, нужно понимание - сколько в Киеве домов (ЖК) аналогичных НЛ?
НЛ=ФК2
или НЛ=БФ.
или НЛ=Рыбальский :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:09

  UA написав:
  airmax78 написав:Ребята, в Новолипках 8000 квартир. Вы знали? Это ж маленький европейский городок. Как они их продают по такой цене? Кому???

Для ответа на этот вопрос, нужно понимание - сколько в Киеве домов (ЖК) аналогичных НЛ?
НЛ=ФК2
или НЛ=БФ.
или НЛ=Рыбальский :mrgreen:

БФ они позиционируют как НЛ Люкс. При этом, объективно, БФ сделан сильно проще Тетриса и РТ и в чем-то даже проще ЦП. Короче, непонятно. И я бы совсем не удивился увидев предложения по НЛ на уровне 1500 за метр трешки на низких этажах. Но, если верить Реусу, даже проскакивавшие объявления по 2.2 за метр - это была "шара".
airmax78
 
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