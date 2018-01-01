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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:10
zzzzzz написав:
Макс, а что сейчас Оболонь не спальник?
Не - курорт для "молодых" пенсионеров
Уже час+ наблюдаю как опытные рыбалки компашкой бухают на лавке
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moniks
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Додано: Суб 09 лют, 2019 17:17
moniks написав: zzzzzz написав:
Макс, а что сейчас Оболонь не спальник?
Не - курорт для "молодых" пенсионеров
Уже час+ наблюдаю как опытные рыбалки компашкой бухают на лавке
фотку запили
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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1
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:29
По теории вишенка,если глянуть на историю ПВ,то это курорт,там причесали набережную,трамвайчик в город,санатории,усадьбы,маетки "успешных",лес,выглядит всё очень даже пристойно,жить на пенсии не плохо,почти столица,но воздух свежий,церковь есть,если что надо,то махнул в Ашан и Новус на Берковецкой.
Относительно КГС,что-то он сильно активничает,понахватывал участков и влупил цены,качество сттроительства никакое,недоделки,сдают кое как,я бы не лез в эту пирамиду от "надёжного застройщика".
Двояко всё
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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3
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:36
ЖК нормального человека. А не вот эти ваши МОПы по 30 этажей, втиснутые во дворы хрущей в загазованном центре.
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 09 лют, 2019 17:40
vano80 написав: Starikan написав: zzzzzz написав:
Но как видим мы все еще играем в социализм. Рост тарифов в нашей стране компенсируется необязательностью оплаты. Парадокс. Впрочем как во всем.
Почему играем? Мы строго следуем 1-й статье Конституции с ее "социальным государством" и "правом на жилище"
Конституцию то такое у нас. Будет желание -перепишем, делов то. Если прогнозы всяких экспертов оправдаются, и мы позовем в "гости" разнообразных работяг из африки - убрать эту строку из конституции вопрос пары движений.
Ну, "роботяги" з Африки - ще ті фрукти!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Суб 09 лют, 2019 17:41
Оранжевый-хит сезона написав:
почему вы думаете на Оболони не будет новых домов?
Будут. Гарик продавит своего монстра. За гаражами заборы построят. Но на Приречной вряд ли получиться застроиться. Да и старую оболонь никто сносить не будет. А значит район между Героев и рекой так и будет в деревьях, зелени и в шаговой доступности от набережной.
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vano80
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Додано: Суб 09 лют, 2019 17:42
Frant написав:
Ну, "роботяги" з Африки - ще ті фрукти!
Ну будут коренные сдавать неграм. Какая разница про каких понаехов бухтеть. Главное шоб денюжка капала
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vano80
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Додано: Суб 09 лют, 2019 17:47
Gastarbaiter написав:
ЖК нормального человека. А не вот эти ваши МОПы по 30 этажей, втиснутые во дворы хрущей в загазованном центре.
Вот только строят там, оказывается, не жилой дом, а санаторий, верно?
"Будівництво рекреаційно-оздоровчого комплексу з благоустроєм території"
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 09 лют, 2019 17:53
zzzzzz написав:
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Кстати сейчач проще доехать с левобережки-дарницы, чем с оболони.
Х@й куда из этих районов можно доехать
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hume
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