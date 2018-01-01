Не - курорт для "молодых" пенсионеров Уже час+ наблюдаю как опытные рыбалки компашкой бухают на лавке
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Додано: Суб 09 лют, 2019 17:10
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:17
фотку запили
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:29
По теории вишенка,если глянуть на историю ПВ,то это курорт,там причесали набережную,трамвайчик в город,санатории,усадьбы,маетки "успешных",лес,выглядит всё очень даже пристойно,жить на пенсии не плохо,почти столица,но воздух свежий,церковь есть,если что надо,то махнул в Ашан и Новус на Берковецкой.
Относительно КГС,что-то он сильно активничает,понахватывал участков и влупил цены,качество сттроительства никакое,недоделки,сдают кое как,я бы не лез в эту пирамиду от "надёжного застройщика".
Двояко всё
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:36
ЖК нормального человека. А не вот эти ваши МОПы по 30 этажей, втиснутые во дворы хрущей в загазованном центре.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:40
Ну, "роботяги" з Африки - ще ті фрукти!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:41
Будут. Гарик продавит своего монстра. За гаражами заборы построят. Но на Приречной вряд ли получиться застроиться. Да и старую оболонь никто сносить не будет. А значит район между Героев и рекой так и будет в деревьях, зелени и в шаговой доступности от набережной.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:42
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:47
Вот только строят там, оказывается, не жилой дом, а санаторий, верно?
"Будівництво рекреаційно-оздоровчого комплексу з благоустроєм території"
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