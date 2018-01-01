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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 452453454455

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.4 5 56
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
9%
5
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
4%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
5
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
9%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
36%
20
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
5
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
10
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:17

  moniks написав:
  zzzzzz написав:Макс, а что сейчас Оболонь не спальник?


Не - курорт для "молодых" пенсионеров :lol: Уже час+ наблюдаю как опытные рыбалки компашкой бухают на лавке :mrgreen:

фотку запили 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:29

  UA написав:Кстати интересно мнение шановного товриства:
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-v-pushha-vodica/
Ипеня или эксклюзив?

По теории вишенка,если глянуть на историю ПВ,то это курорт,там причесали набережную,трамвайчик в город,санатории,усадьбы,маетки "успешных",лес,выглядит всё очень даже пристойно,жить на пенсии не плохо,почти столица,но воздух свежий,церковь есть,если что надо,то махнул в Ашан и Новус на Берковецкой.
Относительно КГС,что-то он сильно активничает,понахватывал участков и влупил цены,качество сттроительства никакое,недоделки,сдают кое как,я бы не лез в эту пирамиду от "надёжного застройщика".
Двояко всё :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:36

  UA написав:Кстати интересно мнение шановного товриства:
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-v-pushha-vodica/
Ипеня или эксклюзив?

ЖК нормального человека. А не вот эти ваши МОПы по 30 этажей, втиснутые во дворы хрущей в загазованном центре.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:40

  vano80 написав:
  Starikan написав:
  zzzzzz написав: Но как видим мы все еще играем в социализм. Рост тарифов в нашей стране компенсируется необязательностью оплаты. Парадокс. Впрочем как во всем.

Почему играем? Мы строго следуем 1-й статье Конституции с ее "социальным государством" и "правом на жилище" :wink:


Конституцию то такое у нас. Будет желание -перепишем, делов то. Если прогнозы всяких экспертов оправдаются, и мы позовем в "гости" разнообразных работяг из африки - убрать эту строку из конституции вопрос пары движений.

Ну, "роботяги" з Африки - ще ті фрукти!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:41

  Оранжевый-хит сезона написав:почему вы думаете на Оболони не будет новых домов?


Будут. Гарик продавит своего монстра. За гаражами заборы построят. Но на Приречной вряд ли получиться застроиться. Да и старую оболонь никто сносить не будет. А значит район между Героев и рекой так и будет в деревьях, зелени и в шаговой доступности от набережной.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:42

  Frant написав:Ну, "роботяги" з Африки - ще ті фрукти!


Ну будут коренные сдавать неграм. Какая разница про каких понаехов бухтеть. Главное шоб денюжка капала :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:47

  Gastarbaiter написав:
  UA написав:Кстати интересно мнение шановного товриства:
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-v-pushha-vodica/
Ипеня или эксклюзив?

ЖК нормального человека. А не вот эти ваши МОПы по 30 этажей, втиснутые во дворы хрущей в загазованном центре.

Вот только строят там, оказывается, не жилой дом, а санаторий, верно?
"Будівництво рекреаційно-оздоровчого комплексу з благоустроєм території"
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  Gastarbaiter написав:
  UA написав:Кстати интересно мнение шановного товриства:
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-v-pushha-vodica/
Ипеня или эксклюзив?

ЖК нормального человека. А не вот эти ваши МОПы по 30 этажей, втиснутые во дворы хрущей в загазованном центре.

Вот только строят там, оказывается, не жилой дом, а санаторий, верно?
"Будівництво рекреаційно-оздоровчого комплексу з благоустроєм території"
Там будут не квартиры жилые, а апартаменты из-за назначения участка.

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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:18

  5396669 написав:Там будут не квартиры жилые, а апартаменты из-за назначения участка.


Вильнолюди из Пущи наверняка жалеют, что нельзя просто взять и построить желаемое.
Скажем такое -
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