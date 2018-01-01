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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 453454455456

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.4 5 56
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
9%
5
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
4%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
5
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
9%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
36%
20
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
5
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
10
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Найем клеит ёлочку в баре
Kostia
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 02.11.16
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Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:48

Платежки

Пришли платежки январь:
116м(квартирный счетчик)-1836 украинский кирпич +35%
72м (домовой счетчик)-1534 панель 9этажка 80-е Еврореконструкция +0,5%
29м(домовой счетчик)-1022 кирпич 9этажка 80-е +36%
28м (домовой счетчик)-817 хрущ кирпич +14%
43м (домовой счетчик)-1345 хрущ кирпич +14%

В этом отопительном сезоне больше сбрасывать не буду, дальше скорей всего будет меньше(февраль короче, март теплее). Странно, что некоторые дома Киевтелоэнерго выросли в цене меньше 22%. Хотя средняя температура декабря 2018 +1,6, января 2019 -4,5.
Бывалый
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Повідомлень: 1308
З нами з: 10.09.11
Подякував: 365 раз.
Подякували: 375 раз.
 
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  #<1 ... 453454455456
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