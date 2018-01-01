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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лют, 2019 20:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ДеЛи
Востаннє редагувалось Kostia в Суб 09 лют, 2019 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 лют, 2019 20:48
Платежки
Пришли платежки по теплу за январь:
116м(квартирный счетчик)-1836 украинский кирпич +35%
72м (домовой счетчик)-1534 панель 9этажка 80-е Еврореконструкция +1%
29м(домовой счетчик)-1022 кирпич 9этажка 80-е +36%
28м (домовой счетчик)-817 хрущ кирпич +14%
43м (домовой счетчик)-1345 хрущ кирпич +14%
В этом отопительном сезоне больше сбрасывать не буду, дальше скорей всего будет меньше(февраль короче, март теплее). Странно, что некоторые дома Киевтелоэнерго выросли в цене меньше 22%. Хотя средняя температура декабря 2018 +1,6, января 2019 -4,5.
Додано: Суб 09 лют, 2019 21:52
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
борщага
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 09 лют, 2019 22:11
Возможно мне немного лапши повесили в ОП БФ, набивая цену. Я же НЛ никогда не интересовался.
Додано: Суб 09 лют, 2019 22:16
Додано: Суб 09 лют, 2019 22:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Красиво:
Респект может спокойно поднимать аренду в ЦП до 1.8куе.
Додано: Суб 09 лют, 2019 22:37
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а может все же стоило дослушать до конца интервью хмельницкого и никонова перед тем как рассуждать о маркетинге кана и юдп, шоп в очередной раз не гнать пургу и демонстрировать свою необизнанность?
шото не очень похожи вы на аналитика, особенно учитывая ваши «успехи» на рынке недвиги
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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