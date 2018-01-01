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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 453454455456

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.4 5 57
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
9%
5
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
4%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
4
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
5
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
9%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
35%
20
7.Затраты на ремонт слишком велики.
11%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
10
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ДеЛи
Востаннє редагувалось Kostia в Суб 09 лют, 2019 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:48

Платежки

Пришли платежки по теплу за январь:
116м(квартирный счетчик)-1836 украинский кирпич +35%
72м (домовой счетчик)-1534 панель 9этажка 80-е Еврореконструкция +1%
29м(домовой счетчик)-1022 кирпич 9этажка 80-е +36%
28м (домовой счетчик)-817 хрущ кирпич +14%
43м (домовой счетчик)-1345 хрущ кирпич +14%

В этом отопительном сезоне больше сбрасывать не буду, дальше скорей всего будет меньше(февраль короче, март теплее). Странно, что некоторые дома Киевтелоэнерго выросли в цене меньше 22%. Хотя средняя температура декабря 2018 +1,6, января 2019 -4,5.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

борщага

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:11

  Бывалый написав:
  airmax78 написав:Ребята, в Новолипках 8000 квартир. Вы знали? Это ж маленький европейский городок. Как они их продают по такой цене? Кому???



Нет мы не знали, знаем что любите приврать :P Все источники пишут что 3 878 квартир. Да и там 22 дома не по 400 квартир же в доме. Сбрасывали тут интервью Хмельницкого он сказал, что покупают 320 квартир в год по 1 в день получается, так бы строил быстрей.
При покупке в НЛ Сельпо есть ощущение, что люди побагаче, по сравнению с гулливеровским Сельпо темже. Кстати НЛ школа кажется самая дорогая.

Возможно мне немного лапши повесили в ОП БФ, набивая цену. Я же НЛ никогда не интересовался.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:16

  kingkongovets написав:борщага

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Эти апгрейды фасада требуют соответствующего апгрейда МОПов:
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Жаль, что они не соседи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Красиво: https://www.olx.ua/obyavlenie/dizayners ... DfDZi.html

Респект может спокойно поднимать аренду в ЦП до 1.8куе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Возможно мне немного лапши повесили в ОП БФ, набивая цену. Я же НЛ никогда не интересовался.


а может все же стоило дослушать до конца интервью хмельницкого и никонова перед тем как рассуждать о маркетинге кана и юдп, шоп в очередной раз не гнать пургу и демонстрировать свою необизнанность?
шото не очень похожи вы на аналитика, особенно учитывая ваши «успехи» на рынке недвиги
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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