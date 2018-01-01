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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 453454455456

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
10%
6
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
8%
5
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
5
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
34%
20
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
10
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ДеЛи
Востаннє редагувалось Kostia в Суб 09 лют, 2019 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:48

Платежки

Пришли платежки по теплу за январь:
116м(квартирный счетчик)-1836 украинский кирпич +35%
72м (домовой счетчик)-1534 панель 9этажка 80-е Еврореконструкция +1%
29м(домовой счетчик)-1022 кирпич 9этажка 80-е +36%
28м (домовой счетчик)-817 хрущ кирпич +14%
43м (домовой счетчик)-1345 хрущ кирпич +14%

В этом отопительном сезоне больше сбрасывать не буду, дальше скорей всего будет меньше(февраль короче, март теплее). Странно, что некоторые дома Киевтелоэнерго выросли в цене меньше 22%. Хотя средняя температура декабря 2018 +1,6, января 2019 -4,5.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

борщага

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:11

  Бывалый написав:
  airmax78 написав:Ребята, в Новолипках 8000 квартир. Вы знали? Это ж маленький европейский городок. Как они их продают по такой цене? Кому???



Нет мы не знали, знаем что любите приврать :P Все источники пишут что 3 878 квартир. Да и там 22 дома не по 400 квартир же в доме. Сбрасывали тут интервью Хмельницкого он сказал, что покупают 320 квартир в год по 1 в день получается, так бы строил быстрей.
При покупке в НЛ Сельпо есть ощущение, что люди побагаче, по сравнению с гулливеровским Сельпо темже. Кстати НЛ школа кажется самая дорогая.

Возможно мне немного лапши повесили в ОП БФ, набивая цену. Я же НЛ никогда не интересовался.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:16

  kingkongovets написав:борщага

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Эти апгрейды фасада требуют соответствующего апгрейда МОПов:
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Жаль, что они не соседи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Красиво: https://www.olx.ua/obyavlenie/dizayners ... DfDZi.html

Респект может спокойно поднимать аренду в ЦП до 1.8куе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:05

  airmax78 написав:
Респект может спокойно поднимать аренду в ЦП до 1.8куе.


Он то может писать все что угодно, но не знаю кто ему кроме вас может верить.
Конечно может поднимать, не имея в наличии :P
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:54

  vano80 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:почему вы думаете на Оболони не будет новых домов?


Будут. Гарик продавит своего монстра. За гаражами заборы построят. Но на Приречной вряд ли получиться застроиться. Да и старую оболонь никто сносить не будет. А значит район между Героев и рекой так и будет в деревьях, зелени и в шаговой доступности от набережной.

Луг за улицей Северной будут намывать и строить.
В генплане уже есть.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:58

  somilitark написав:
  UA написав:Кстати интересно мнение шановного товриства:
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-v-pushha-vodica/
Ипеня или эксклюзив?

По теории вишенка,если глянуть на историю ПВ,то это курорт,там причесали набережную,трамвайчик в город,санатории,усадьбы,маетки "успешных",лес,выглядит всё очень даже пристойно,жить на пенсии не плохо,почти столица,но воздух свежий,церковь есть,если что надо,то махнул в Ашан и Новус на Берковецкой.
Относительно КГС,что-то он сильно активничает,понахватывал участков и влупил цены,качество сттроительства никакое,недоделки,сдают кое как,я бы не лез в эту пирамиду от "надёжного застройщика".
Двояко всё :?

КГС ещё тот подарок.
Но кто бы другой продавил стройку в рекреационной зоне? :mrgreen:
UA
 
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