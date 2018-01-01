Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ребята, в Новолипках 8000 квартир. Вы знали? Это ж маленький европейский городок. Как они их продают по такой цене? Кому???
Нет мы не знали, знаем что любите приврать Все источники пишут что 3 878 квартир. Да и там 22 дома не по 400 квартир же в доме. Сбрасывали тут интервью Хмельницкого он сказал, что покупают 320 квартир в год по 1 в день получается, так бы строил быстрей. При покупке в НЛ Сельпо есть ощущение, что люди побагаче, по сравнению с гулливеровским Сельпо темже. Кстати НЛ школа кажется самая дорогая.
Возможно мне немного лапши повесили в ОП БФ, набивая цену. Я же НЛ никогда не интересовался.
Оранжевый-хит сезона написав:почему вы думаете на Оболони не будет новых домов?
Будут. Гарик продавит своего монстра. За гаражами заборы построят. Но на Приречной вряд ли получиться застроиться. Да и старую оболонь никто сносить не будет. А значит район между Героев и рекой так и будет в деревьях, зелени и в шаговой доступности от набережной.
Луг за улицей Северной будут намывать и строить. В генплане уже есть.
По теории вишенка,если глянуть на историю ПВ,то это курорт,там причесали набережную,трамвайчик в город,санатории,усадьбы,маетки "успешных",лес,выглядит всё очень даже пристойно,жить на пенсии не плохо,почти столица,но воздух свежий,церковь есть,если что надо,то махнул в Ашан и Новус на Берковецкой. Относительно КГС,что-то он сильно активничает,понахватывал участков и влупил цены,качество сттроительства никакое,недоделки,сдают кое как,я бы не лез в эту пирамиду от "надёжного застройщика". Двояко всё
КГС ещё тот подарок. Но кто бы другой продавил стройку в рекреационной зоне?