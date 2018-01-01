Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz Нет там у людей смелости и свободолюбия, чтобы сделать как им удобно. Расширить балкон, остеклить его, кондер не на пол, где он место полезное занимает, а на фасад - где он не мешает. Еще, наверное, и конденсат в канализацию вывели, терпилы-меценаты.
airmax78 написав:zzzzzz Нет там у людей смелости и свободолюбия, чтобы сделать как им удобно. Расширить балкон, остеклить его, кондер не на пол, где он место полезное занимает, а на фасад - где он не мешает. Еще, наверное, и конденсат в канализацию вывели, терпилы-меценаты.
А посмотрите где паркуют эти нищеброды свои малолитражки - на платных местах. Нет что бы припарковать свой крузак (хотя эти нищеброды явно его не могут позволить) на тротуар.
airmax78 написав:zzzzzz Нет там у людей смелости и свободолюбия, чтобы сделать как им удобно. Расширить балкон, остеклить его, кондер не на пол, где он место полезное занимает, а на фасад - где он не мешает. Еще, наверное, и конденсат в канализацию вывели, терпилы-меценаты.
Тарелки обязательно на фасад, только те, которые ржавеют. (Как на Крещатике).Киселёва то смотреть хочется