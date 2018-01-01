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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 454455456457

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 61
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
10%
6
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
10%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
5
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
34%
21
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
10
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 09:57

Загнивающая еуропа, обратите внимание как аккуратно стоят кондиционеры на 5 этаже

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:30

zzzzzz Нет там у людей смелости и свободолюбия, чтобы сделать как им удобно. Расширить балкон, остеклить его, кондер не на пол, где он место полезное занимает, а на фасад - где он не мешает. Еще, наверное, и конденсат в канализацию вывели, терпилы-меценаты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:00

  airmax78 написав:zzzzzz Нет там у людей смелости и свободолюбия, чтобы сделать как им удобно. Расширить балкон, остеклить его, кондер не на пол, где он место полезное занимает, а на фасад - где он не мешает. Еще, наверное, и конденсат в канализацию вывели, терпилы-меценаты.

А посмотрите где паркуют эти нищеброды свои малолитражки - на платных местах. Нет что бы припарковать свой крузак (хотя эти нищеброды явно его не могут позволить) на тротуар.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:02

  airmax78 написав:zzzzzz Нет там у людей смелости и свободолюбия, чтобы сделать как им удобно. Расширить балкон, остеклить его, кондер не на пол, где он место полезное занимает, а на фасад - где он не мешает. Еще, наверное, и конденсат в канализацию вывели, терпилы-меценаты.

Тарелки обязательно на фасад, только те, которые ржавеют. (Как на Крещатике).Киселёва то смотреть хочется
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:40

  hume написав:Тарелки обязательно на фасад, только те, которые ржавеют. (Как на Крещатике).Киселёва то смотреть хочется


Выступлю вместо Конга - "так а чего вы только болтаете? вы написали прокурору, судье, в спортлото наконец?, повесь наконец-то бойлер и не ной!" :mrgreen:
vano80
 
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что то 2й день странная тишина, зраду никто не разгоняет...
неужели отказываются платить х2 тариф за "работу" в выходные?
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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