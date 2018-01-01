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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 455456457458>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 63
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
8
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
10%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
5
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
21
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
10
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 09:57

Загнивающая еуропа, обратите внимание как аккуратно стоят кондиционеры на 5 этаже

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:30

zzzzzz Нет там у людей смелости и свободолюбия, чтобы сделать как им удобно. Расширить балкон, остеклить его, кондер не на пол, где он место полезное занимает, а на фасад - где он не мешает. Еще, наверное, и конденсат в канализацию вывели, терпилы-меценаты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:00

  airmax78 написав:zzzzzz Нет там у людей смелости и свободолюбия, чтобы сделать как им удобно. Расширить балкон, остеклить его, кондер не на пол, где он место полезное занимает, а на фасад - где он не мешает. Еще, наверное, и конденсат в канализацию вывели, терпилы-меценаты.

А посмотрите где паркуют эти нищеброды свои малолитражки - на платных местах. Нет что бы припарковать свой крузак (хотя эти нищеброды явно его не могут позволить) на тротуар.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:02

  airmax78 написав:zzzzzz Нет там у людей смелости и свободолюбия, чтобы сделать как им удобно. Расширить балкон, остеклить его, кондер не на пол, где он место полезное занимает, а на фасад - где он не мешает. Еще, наверное, и конденсат в канализацию вывели, терпилы-меценаты.

Тарелки обязательно на фасад, только те, которые ржавеют. (Как на Крещатике).Киселёва то смотреть хочется
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:40

  hume написав:Тарелки обязательно на фасад, только те, которые ржавеют. (Как на Крещатике).Киселёва то смотреть хочется


Выступлю вместо Конга - "так а чего вы только болтаете? вы написали прокурору, судье, в спортлото наконец?, повесь наконец-то бойлер и не ной!" :mrgreen:
vano80
 
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что то 2й день странная тишина, зраду никто не разгоняет...
неужели отказываются платить х2 тариф за "работу" в выходные?
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:20

где любители зрадостатистики? че молчат? надо срочно обьяснить почему это плохо

“В январе 2019 года Государственной фискальной службой Украины обеспечено поступление 19,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это превышает сумму уплаты единого взноса за январь прошлого года на 26,1%, или на 4 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

В ГФС отметили, что индикативный показатель по поступлению единого взноса в январе 2019 года перевыполнен на 12,2%, или на 2,1 млрд грн.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:Зображення


не ведитесь на такое
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:24

  trololo написав:где любители зрадостатистики? че молчат? надо срочно обьяснить почему это плохо

“В январе 2019 года Государственной фискальной службой Украины обеспечено поступление 19,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это превышает сумму уплаты единого взноса за январь прошлого года на 26,1%, или на 4 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

В ГФС отметили, что индикативный показатель по поступлению единого взноса в январе 2019 года перевыполнен на 12,2%, или на 2,1 млрд грн.


А смысл сюда её выкладывать если модератор все стирает , Прохожий жалуется на флуд, а Песикот слова перекручивает ? :mrgreen:
Могу дать совет, зайдите на сайт ДФС, там вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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