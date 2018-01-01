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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лют, 2019 09:57
Живите своим умом!
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:30
zzzzzz Нет там у людей смелости и свободолюбия, чтобы сделать как им удобно. Расширить балкон, остеклить его, кондер не на пол, где он место полезное занимает, а на фасад - где он не мешает. Еще, наверное, и конденсат в канализацию вывели, терпилы-меценаты.
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:00
А посмотрите где паркуют эти нищеброды свои малолитражки - на платных местах. Нет что бы припарковать свой крузак (хотя эти нищеброды явно его не могут позволить) на тротуар.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:02
Тарелки обязательно на фасад, только те, которые ржавеют. (Как на Крещатике).Киселёва то смотреть хочется
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:40
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:48
что то 2й день странная тишина, зраду никто не разгоняет...
неужели отказываются платить х2 тариф за "работу" в выходные?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:20
где любители зрадостатистики? че молчат? надо срочно обьяснить почему это плохо
“В январе 2019 года Государственной фискальной службой Украины обеспечено поступление 19,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это превышает сумму уплаты единого взноса за январь прошлого года на 26,1%, или на 4 млрд гривен”, – говорится в сообщении.
В ГФС отметили, что индикативный показатель по поступлению единого взноса в январе 2019 года перевыполнен на 12,2%, или на 2,1 млрд грн.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не ведитесь на такое
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:24
А смысл сюда её выкладывать если модератор все стирает , Прохожий жалуется на флуд, а Песикот слова перекручивает ?
Могу дать совет, зайдите на сайт ДФС, там вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта
Живите своим умом!
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