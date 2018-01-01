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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 455456457458

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 63
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
8
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
10%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
5
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
21
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
10
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:29

  zzzzzz написав:
  trololo написав:где любители зрадостатистики? че молчат? надо срочно обьяснить почему это плохо

“В январе 2019 года Государственной фискальной службой Украины обеспечено поступление 19,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это превышает сумму уплаты единого взноса за январь прошлого года на 26,1%, или на 4 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

В ГФС отметили, что индикативный показатель по поступлению единого взноса в январе 2019 года перевыполнен на 12,2%, или на 2,1 млрд грн.


А смысл сюда её выкладывать если модератор все стирает , Прохожий жалуется на флуд, а Песикот слова перекручивает ? :mrgreen:
Могу дать совет, зайдите на сайт ДФС, там вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта :D

А в жизни "оха оха как все плоха"?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:30

airmax78
правдивы только плохие показатели. если хорошие - значит обман.
ну или можно сделать вывод, что раз так много заплатили ЕСВ, значит денег не хватит на квартиры и еду))
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:32

  airmax78 написав:А в жизни "оха оха как все плоха"?


Макс, просто забей в гугле "плановые поступления бюджета январь 2019"
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто что скажет?

https://www.dto.com.ua/tenders/205745

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК" пропонує
Майнові права на житлове приміщення площею 78,8 кв.м. за адресою м.Київ, вул Заньковецька, буд.7 кв.20 (майнові права на нерухоме майно, яке вибуло з володіння банку незаконно, без відповідної правової підстави, необхідної для відновлення та оформлення права власності, в тому числі, але не виключно, шляхом витребування майна з чужого незаконного володіння; а також усі права власника, включаючи право на реєстрацію права власності на нерухоме майно)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

plugatyrev написав:кто что скажет?

https://www.dto.com.ua/tenders/205745

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК" пропонує
Майнові права на житлове приміщення площею 78,8 кв.м. за адресою м.Київ, вул Заньковецька, буд.7 кв.20 (майнові права на нерухоме майно, яке вибуло з володіння банку незаконно, без відповідної правової підстави, необхідної для відновлення та оформлення права власності, в тому числі, але не виключно, шляхом витребування майна з чужого незаконного володіння; а також усі права власника, включаючи право на реєстрацію права власності на нерухоме майно)


шо это офтоп в данной ветке
а вообще если вы хотите и можете побороться - дерзайте, но это больше про адреналин, а не про выгоду
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 10 лют, 2019 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:39

trololo

Хотите дам вам совет ? Просто возьмите первичную информацию ( не журналистские данные ) и сами все посмотрите.
Где смотреть первичную информацию, могу подсказать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Faceless написав:Зображення


не ведитесь на такое
На поржать или на объявы?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:47

kingkongovets
с чего оффтоп? стартовая портит показатели по продажам цп бф нл и тетрисов всяких ?? :shock:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:51

  plugatyrev написав:kingkongovets
с чего оффтоп? стартовая портит показатели по продажам цп бф нл и тетрисов всяких ?? :shock:


пардон - выбачаюсь, не увидел шо речь идет о квартире)
просто есть пару предложений по проблемной нежилой от энергобанка, прошу прощения еще раз за свою невнимательность
но это не отменяет того, шо это не продажа, а билет на войну
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 10 лют, 2019 14:58, всього редагувалось 3 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:53

  Faceless написав:На поржать или на объявы?


на предложение хозяевам заплатить риэлторам - они начнут с того шо выставят ваш объект по цене ниже вашей, тем самым создадут прецедент и будут вас нагибать по цене
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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