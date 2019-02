Додано: Нед 10 лют, 2019 14:38

plugatyrev написав: кто что скажет?



https://www.dto.com.ua/tenders/205745



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК" пропонує

Майнові права на житлове приміщення площею 78,8 кв.м. за адресою м.Київ, вул Заньковецька, буд.7 кв.20 (майнові права на нерухоме майно, яке вибуло з володіння банку незаконно, без відповідної правової підстави, необхідної для відновлення та оформлення права власності, в тому числі, але не виключно, шляхом витребування майна з чужого незаконного володіння; а також усі права власника, включаючи право на реєстрацію права власності на нерухоме майно)



шо это офтоп в данной ветке

а вообще если вы хотите и можете побороться - дерзайте, но это больше про адреналин, а не про выгоду

