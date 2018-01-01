Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:где любители зрадостатистики? че молчат? надо срочно обьяснить почему это плохо
“В январе 2019 года Государственной фискальной службой Украины обеспечено поступление 19,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это превышает сумму уплаты единого взноса за январь прошлого года на 26,1%, или на 4 млрд гривен”, – говорится в сообщении.
В ГФС отметили, что индикативный показатель по поступлению единого взноса в январе 2019 года перевыполнен на 12,2%, или на 2,1 млрд грн.
А смысл сюда её выкладывать если модератор все стирает , Прохожий жалуется на флуд, а Песикот слова перекручивает ? Могу дать совет, зайдите на сайт ДФС, там вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК" пропонує Майнові права на житлове приміщення площею 78,8 кв.м. за адресою м.Київ, вул Заньковецька, буд.7 кв.20 (майнові права на нерухоме майно, яке вибуло з володіння банку незаконно, без відповідної правової підстави, необхідної для відновлення та оформлення права власності, в тому числі, але не виключно, шляхом витребування майна з чужого незаконного володіння; а також усі права власника, включаючи право на реєстрацію права власності на нерухоме майно)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК" пропонує Майнові права на житлове приміщення площею 78,8 кв.м. за адресою м.Київ, вул Заньковецька, буд.7 кв.20 (майнові права на нерухоме майно, яке вибуло з володіння банку незаконно, без відповідної правової підстави, необхідної для відновлення та оформлення права власності, в тому числі, але не виключно, шляхом витребування майна з чужого незаконного володіння; а також усі права власника, включаючи право на реєстрацію права власності на нерухоме майно)
шо это офтоп в данной ветке а вообще если вы хотите и можете побороться - дерзайте, но это больше про адреналин, а не про выгоду
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 10 лют, 2019 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
plugatyrev написав:kingkongovets с чего оффтоп? стартовая портит показатели по продажам цп бф нл и тетрисов всяких ??
пардон - выбачаюсь, не увидел шо речь идет о квартире) просто есть пару предложений по проблемной нежилой от энергобанка, прошу прощения еще раз за свою невнимательность но это не отменяет того, шо это не продажа, а билет на войну
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 10 лют, 2019 14:58, всього редагувалось 3 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.