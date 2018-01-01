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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 456457458459

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 64
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
8
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
9%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
5
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
34%
22
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
10
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 15:38

  kingkongovets написав:
  plugatyrev написав:kingkongovets
с чего оффтоп? стартовая портит показатели по продажам цп бф нл и тетрисов всяких ?? :shock:


пардон - выбачаюсь, не увидел шо речь идет о квартире)
просто есть пару предложений по проблемной нежилой от энергобанка, прошу прощения еще раз за свою невнимательность
но это не отменяет того, шо это не продажа, а билет на войну

понятное дело. оно ведь хороший теплый ламповый хрущик на каком-нибудь радужном однозначно лучше плохого царского на заньковецкой :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 15:48

  plugatyrev написав:понятное дело. оно ведь хороший теплый ламповый хрущик на каком-нибудь радужном однозначно лучше плохого царского на заньковецкой :mrgreen:


на основании чего это вам стало понятным?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А в жизни "оха оха как все плоха"?

Та да а потом типа "подскажите как финмон обойти"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:29

  kingkongovets написав:
  Faceless написав:На поржать или на объявы?


на предложение хозяевам заплатить риэлторам - они начнут с того шо выставят ваш объект по цене ниже вашей, тем самым создадут прецедент и будут вас нагибать по цене

какой то Вы сегодня невнимательный, там как раз нацарапано шо покупан платит :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:34

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
  Faceless написав:На поржать или на объявы?


на предложение хозяевам заплатить риэлторам - они начнут с того шо выставят ваш объект по цене ниже вашей, тем самым создадут прецедент и будут вас нагибать по цене

какой то Вы сегодня невнимательный, там как раз нацарапано шо покупан платит :mrgreen:


походу да :oops:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:41

kingkongovets сори, можно чуть офтопа. Кинг, совета хочу попросить - вот все думаю про офисную/торговую недвигу, чем дальше, тем больше все в онлайне, остаются в офлайне - медицина, торговые центры, большие рестораны и микро чего то там. Что мыслите? В смысле жить где то надо всегда, а работать не обязательно в красных линиях?
зы: ну еще ай тишники, но мне почему то кажется, что будут они селиться в "айти-центрах".
осторожно, пишу из провинции
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