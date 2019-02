Додано: Нед 10 лют, 2019 15:48

plugatyrev написав: понятное дело. оно ведь хороший теплый ламповый хрущик на каком-нибудь радужном однозначно лучше плохого царского на заньковецкой понятное дело. оно ведь хороший теплый ламповый хрущик на каком-нибудь радужном однозначно лучше плохого царского на заньковецкой



на основании чего это вам стало понятным? на основании чего это вам стало понятным?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.