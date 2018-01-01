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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лют, 2019 15:38
kingkongovets написав: plugatyrev написав:kingkongovets
с чего оффтоп? стартовая портит показатели по продажам цп бф нл и тетрисов всяких ??
пардон - выбачаюсь, не увидел шо речь идет о квартире)
просто есть пару предложений по проблемной нежилой от энергобанка, прошу прощения еще раз за свою невнимательность
но это не отменяет того, шо это не продажа, а билет на войну
понятное дело. оно ведь хороший теплый ламповый хрущик на каком-нибудь радужном однозначно лучше плохого царского на заньковецкой
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Додано: Нед 10 лют, 2019 15:48
plugatyrev написав:
понятное дело. оно ведь хороший теплый ламповый хрущик на каком-нибудь радужном однозначно лучше плохого царского на заньковецкой
на основании чего это вам стало понятным?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 16:27
airmax78 написав:
А в жизни "оха оха как все плоха"?
Та да а потом типа "подскажите как финмон обойти"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 10 лют, 2019 16:29
kingkongovets написав: Faceless написав:
На поржать или на объявы?
на предложение хозяевам заплатить риэлторам - они начнут с того шо выставят ваш объект по цене ниже вашей, тем самым создадут прецедент и будут вас нагибать по цене
какой то Вы сегодня невнимательный, там как раз нацарапано шо покупан платит
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 10 лют, 2019 16:34
Прохожий написав: kingkongovets написав: Faceless написав:
На поржать или на объявы?
на предложение хозяевам заплатить риэлторам - они начнут с того шо выставят ваш объект по цене ниже вашей, тем самым создадут прецедент и будут вас нагибать по цене
какой то Вы сегодня невнимательный, там как раз нацарапано шо покупан платит
походу да
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 10 лют, 2019 16:41
kingkongovets сори, можно чуть офтопа. Кинг, совета хочу попросить - вот все думаю про офисную/торговую недвигу, чем дальше, тем больше все в онлайне, остаются в офлайне - медицина, торговые центры, большие рестораны и микро чего то там. Что мыслите? В смысле жить где то надо всегда, а работать не обязательно в красных линиях?
зы: ну еще ай тишники, но мне почему то кажется, что будут они селиться в "айти-центрах".
осторожно, пишу из провинции
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