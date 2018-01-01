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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 457458459460

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 66
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
8
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
9%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
6
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
22
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
11
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:26

  zzzzzz написав:А смысл сюда её выкладывать если модератор все стирает , Прохожий жалуется на флуд, а Песикот слова перекручивает ? :mrgreen:
  zzzzzz написав:Могу дать совет, зайдите на сайт ДФС, там вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта :D

То есть, если есть статистика, где всё падает - это хорошая статистика. А если если есть статистика, где всё растёт - это "вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта".
И вы утверждаете, что я перекручиваю слова ? "На сибе пасматри, дааа ?" (с) анекдот

Я не перекручиваю, а предлагаю смотреть шире на процессы.

Вот пример. Вы владелец некой конторы, которая где-то что-то покупает, а где-то что-то продаёт.
Например, рога и копыта - воздадим должное классике :)
Но нет, вы реально покупаете и продаёте рога и копыта. У вас есть 4 (A,B,C,D)точки в разных селах Хацапетовского района. По статистике 2(A,B) точки активно скупают рога и копыта, 2(C,D) остальные точки активно продают рога и копыта.
Если брать строго отчётность, то A&B убыточные точки, ведь там только затраты. А точки C&D, строго по отчётности, прибыльные, там одни продажи.
Если закрыть убыточные A&B, то скоро всей продаже наступит конец, потому что продавать будет нечего на C&D
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:03

  pesikot написав:
  moniks написав:
  Прохожий написав:что то 2й день странная тишина, зраду никто не разгоняет...
неужели отказываются платить х2 тариф за "работу" в выходные? :mrgreen:

Сами захотели - после Томоса все браки не действительны :mrgreen:

Такой ляпище трусами об асфальт от вас.
Что, выгнали работать забесплатно ?


Ну раз не любите Зеленского, то можете в 22:00 по НЛО-тб Comedy Woman посмотреть :mrgreen: Или кто служил (риелтором) тот в цирке не смеется? :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=A-MKqAkIF7k
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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:16

moniks
Ляпнули трусами второй раз.
Удивительная способность дважды биться головой об стенку
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 10 лют, 2019 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:16

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:А смысл сюда её выкладывать если модератор все стирает , Прохожий жалуется на флуд, а Песикот слова перекручивает ? :mrgreen:
  zzzzzz написав:Могу дать совет, зайдите на сайт ДФС, там вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта :D

То есть, если есть статистика, где всё падает - это хорошая статистика. А если если есть статистика, где всё растёт - это "вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта".
И вы утверждаете, что я перекручиваю слова ? "На сибе пасматри, дааа ?" (с) анекдот

Я не перекручиваю, а предлагаю смотреть шире на процессы.

Вот пример. Вы владелец некой конторы, которая где-то что-то покупает, а где-то что-то продаёт.
Например, рога и копыта - воздадим должное классике :)
Но нет, вы реально покупаете и продаёте рога и копыта. У вас есть 4 (A,B,C,D)точки в разных селах Хацапетовского района. По статистике 2(A,B) точки активно скупают рога и копыта, 2(C,D) остальные точки активно продают рога и копыта.
Если брать строго отчётность, то A&B убыточные точки, ведь там только затраты. А точки C&D, строго по отчётности, прибыльные, там одни продажи.
Если закрыть убыточные A&B, то скоро всей продаже наступит конец, потому что продавать будет нечего на C&D


Зачемтакмногабукв :lol: :
Выкладывайте оперативные данные по доходам за январь, там и посмотрим чего куда прибыла или чего куда убыло , или вы у нас больше спец по буквам ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:19

  pesikot написав:moniks
Ляпнули трусами второй раз.
Удивительная способность биться головой об стенку

завтра утром новые методички подойдут и понесется гуано по трубам... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:24

  zzzzzz написав:Зачемтакмногабукв :lol: :
Выкладывайте оперативные данные по доходам за январь, там и посмотрим чего куда прибыла или чего куда убыло , или вы у нас больше спец по буквам ? :mrgreen:

Слив засчитан, убогий
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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  #<1 ... 457458459460
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