Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:А смысл сюда её выкладывать если модератор все стирает , Прохожий жалуется на флуд, а Песикот слова перекручивает ?
zzzzzz написав:Могу дать совет, зайдите на сайт ДФС, там вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта
То есть, если есть статистика, где всё падает - это хорошая статистика. А если если есть статистика, где всё растёт - это "вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта". И вы утверждаете, что я перекручиваю слова ? "На сибе пасматри, дааа ?" (с) анекдот
Я не перекручиваю, а предлагаю смотреть шире на процессы.
Вот пример. Вы владелец некой конторы, которая где-то что-то покупает, а где-то что-то продаёт. Например, рога и копыта - воздадим должное классике Но нет, вы реально покупаете и продаёте рога и копыта. У вас есть 4 (A,B,C,D)точки в разных селах Хацапетовского района. По статистике 2(A,B) точки активно скупают рога и копыта, 2(C,D) остальные точки активно продают рога и копыта. Если брать строго отчётность, то A&B убыточные точки, ведь там только затраты. А точки C&D, строго по отчётности, прибыльные, там одни продажи. Если закрыть убыточные A&B, то скоро всей продаже наступит конец, потому что продавать будет нечего на C&D
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
zzzzzz написав:А смысл сюда её выкладывать если модератор все стирает , Прохожий жалуется на флуд, а Песикот слова перекручивает ?
zzzzzz написав:Могу дать совет, зайдите на сайт ДФС, там вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта
То есть, если есть статистика, где всё падает - это хорошая статистика. А если если есть статистика, где всё растёт - это "вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта". И вы утверждаете, что я перекручиваю слова ? "На сибе пасматри, дааа ?" (с) анекдот
Я не перекручиваю, а предлагаю смотреть шире на процессы.
Вот пример. Вы владелец некой конторы, которая где-то что-то покупает, а где-то что-то продаёт. Например, рога и копыта - воздадим должное классике Но нет, вы реально покупаете и продаёте рога и копыта. У вас есть 4 (A,B,C,D)точки в разных селах Хацапетовского района. По статистике 2(A,B) точки активно скупают рога и копыта, 2(C,D) остальные точки активно продают рога и копыта. Если брать строго отчётность, то A&B убыточные точки, ведь там только затраты. А точки C&D, строго по отчётности, прибыльные, там одни продажи. Если закрыть убыточные A&B, то скоро всей продаже наступит конец, потому что продавать будет нечего на C&D
Зачемтакмногабукв : Выкладывайте оперативные данные по доходам за январь, там и посмотрим чего куда прибыла или чего куда убыло , или вы у нас больше спец по буквам ?
zzzzzz написав:Зачемтакмногабукв : Выкладывайте оперативные данные по доходам за январь, там и посмотрим чего куда прибыла или чего куда убыло , или вы у нас больше спец по буквам ?
Слив засчитан, убогий
В чем слив ? Я же наоборот предложил перейти к обсуждению реальных оперативных данных. Если у тебя нет оперативных данных по доходам, более того , ты вообще не имеешь представления о бюджетных процессах лучше сиди и помалкивай,троль.
А обсудить реальные цифры ты боишься, потому-что понимаешь что я тебя размажу с твоей брехней.