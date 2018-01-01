Додано: Нед 10 лют, 2019 17:26

zzzzzz написав: А смысл сюда её выкладывать если модератор все стирает , Прохожий жалуется на флуд, а Песикот слова перекручивает ?

zzzzzz написав: Могу дать совет, зайдите на сайт ДФС, там вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта Могу дать совет, зайдите на сайт ДФС, там вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта А смысл сюда её выкладывать если модератор все стирает , Прохожий жалуется на флуд, а Песикот слова перекручивает ?

То есть, если есть статистика, где всё падает - это хорошая статистика. А если если есть статистика, где всё растёт - это "вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта".И вы утверждаете, что я перекручиваю слова ? "На сибе пасматри, дааа ?" (с) анекдотЯ не перекручиваю, а предлагаю смотреть шире на процессы.Вот пример. Вы владелец некой конторы, которая где-то что-то покупает, а где-то что-то продаёт.Например, рога и копыта - воздадим должное классикеНо нет, вы реально покупаете и продаёте рога и копыта. У вас есть 4 (A,B,C,D)точки в разных селах Хацапетовского района. По статистике 2(A,B) точки активно скупают рога и копыта, 2(C,D) остальные точки активно продают рога и копыта.Если брать строго отчётность, то A&B убыточные точки, ведь там только затраты. А точки C&D, строго по отчётности, прибыльные, там одни продажи.Если закрыть убыточные A&B, то скоро всей продаже наступит конец, потому что продавать будет нечего на C&D