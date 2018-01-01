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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 458459460461462>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 66
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
8
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
9%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
6
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
22
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
11
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:26

  zzzzzz написав:А смысл сюда её выкладывать если модератор все стирает , Прохожий жалуется на флуд, а Песикот слова перекручивает ? :mrgreen:
  zzzzzz написав:Могу дать совет, зайдите на сайт ДФС, там вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта :D

То есть, если есть статистика, где всё падает - это хорошая статистика. А если если есть статистика, где всё растёт - это "вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта".
И вы утверждаете, что я перекручиваю слова ? "На сибе пасматри, дааа ?" (с) анекдот

Я не перекручиваю, а предлагаю смотреть шире на процессы.

Вот пример. Вы владелец некой конторы, которая где-то что-то покупает, а где-то что-то продаёт.
Например, рога и копыта - воздадим должное классике :)
Но нет, вы реально покупаете и продаёте рога и копыта. У вас есть 4 (A,B,C,D)точки в разных селах Хацапетовского района. По статистике 2(A,B) точки активно скупают рога и копыта, 2(C,D) остальные точки активно продают рога и копыта.
Если брать строго отчётность, то A&B убыточные точки, ведь там только затраты. А точки C&D, строго по отчётности, прибыльные, там одни продажи.
Если закрыть убыточные A&B, то скоро всей продаже наступит конец, потому что продавать будет нечего на C&D
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:14

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:16

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:А смысл сюда её выкладывать если модератор все стирает , Прохожий жалуется на флуд, а Песикот слова перекручивает ? :mrgreen:
  zzzzzz написав:Могу дать совет, зайдите на сайт ДФС, там вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта :D

То есть, если есть статистика, где всё падает - это хорошая статистика. А если если есть статистика, где всё растёт - это "вообще сплошное счастье и успехи , не сайт, а мечта".
И вы утверждаете, что я перекручиваю слова ? "На сибе пасматри, дааа ?" (с) анекдот

Я не перекручиваю, а предлагаю смотреть шире на процессы.

Вот пример. Вы владелец некой конторы, которая где-то что-то покупает, а где-то что-то продаёт.
Например, рога и копыта - воздадим должное классике :)
Но нет, вы реально покупаете и продаёте рога и копыта. У вас есть 4 (A,B,C,D)точки в разных селах Хацапетовского района. По статистике 2(A,B) точки активно скупают рога и копыта, 2(C,D) остальные точки активно продают рога и копыта.
Если брать строго отчётность, то A&B убыточные точки, ведь там только затраты. А точки C&D, строго по отчётности, прибыльные, там одни продажи.
Если закрыть убыточные A&B, то скоро всей продаже наступит конец, потому что продавать будет нечего на C&D


Зачемтакмногабукв :lol: :
Выкладывайте оперативные данные по доходам за январь, там и посмотрим чего куда прибыла или чего куда убыло , или вы у нас больше спец по буквам ? :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:27

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Зачемтакмногабукв :lol: :
Выкладывайте оперативные данные по доходам за январь, там и посмотрим чего куда прибыла или чего куда убыло , или вы у нас больше спец по буквам ? :mrgreen:

Слив засчитан, убогий


В чем слив ? Я же наоборот предложил перейти к обсуждению реальных оперативных данных.
Если у тебя нет оперативных данных по доходам, более того , ты вообще не имеешь представления о бюджетных процессах лучше сиди и помалкивай,троль.

А обсудить реальные цифры ты боишься, потому-что понимаешь что я тебя размажу с твоей брехней.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:55

zzzzzz
Русановкая гавань?
Что там по коммуникациям? К 20му году сдадут свечки первой линии?
Любопытный
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:58

  Любопытный написав:zzzzzz
Русановкая гавань?
Что там по коммуникациям? К 20му году сдадут свечки первой линии?


Фото сделано из ЖК Кассиопея 22 этаж.
По Русановской гавани ходят разные слухи. Одни говорят 3к 2019, другие 2кв 2020.

По факту работы по подводу коммуникаций на данный момент не проводятся.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:02

  zzzzzz написав:
  Любопытный написав:zzzzzz
Русановкая гавань?
Что там по коммуникациям? К 20му году сдадут свечки первой линии?


Фото сделано из ЖК Кассиопея 22 этаж.
По Русановской гавани ходят разные слухи. Одни говорят 3к 2019, другие 2кв 2020.

По факту работы по подводу коммуникаций на данный момент не проводятся.


Хороший вид. 31й дом не закроет вид для 18 и ниже этажей?
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:04

  Любопытный написав:
Хороший вид. 31й дом не закроет вид для 18 и ниже этажей?


В проекте там 17 этажей, но мы же знаем как 17 этажей могут превратиться в 25 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:05

  zzzzzz написав:
  Любопытный написав:
Хороший вид. 31й дом не закроет вид для 18 и ниже этажей?


В проекте там 17 этажей, но мы же знаем как 17 этажей могут превратиться в 25 :mrgreen:


Согласен :lol: Вот и покупай видовые после этого.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:07

Любопытный

На данный момент даже 25 этаже не сильно грозят Кассиопеи.
А вот для 22-25 дома останется маленькая дырка, т.к. 31 дом подойдет вплотную в 30 дому

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