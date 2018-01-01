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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 459460461462>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 66
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
8
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
9%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
6
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
22
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
11
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:18

zzzzzz
Спасибо за фото!
У меня были мысли по поводу 30го дома, секция Б, 96.18 кв м. Но кажется, что 31й будет закрывать все виды, а секция А переоцененная.
Теперь обратил внимание на Кассиопею, но смущало пустое место на первой линии... и, как оказалось, 6е чувство не подвело:
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
Любопытный
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:23

  Любопытный написав:zzzzzz
Спасибо за фото!
У меня были мысли по поводу 30го дома, секция Б, 96.18 кв м. Но кажется, что 31й будет закрывать все виды, а секция А переоцененная.
Теперь обратил внимание на Кассиопею, но смущало пустое место на первой линии... и, как оказалось, 6е чувство не подвело:
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2



О спасибо.
ЖК Sundance - пипец, какие монстры, даже дырок для вида не останется :shock:

Я осенью звонил в ЖИБ, в секции Б в 30 доме вроде по 22тыс/грн за кв.м. предлагали в трешках.

Я даже писал цены на этом форуме , если смогу-найду сообщение.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:29

zzzzzz
Да, цена около 22 к. Нужно выжидать акции, тогда они около 20к предлагают. Правда ближе к сдачи объекта врятли уступят. Посмотрим как там ситуация после выборов будет.
Только с этажами не понятно: сейчас выше 18го ничего нет, месяц назад было 2-3 квартиры в продаже на ЛУНе (19, 22 и 24 этаж).
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:33

  Любопытный написав:zzzzzz
Да, цена около 22 к. Нужно выжидать акции, тогда они около 20к предлагают. Правда ближе к сдачи объекта врятли уступят. Посмотрим как там ситуация после выборов будет.
Только с этажами не понятно: сейчас выше 18го ничего нет, месяц назад было 2-3 квартиры в продаже на ЛУНе (19, 22 и 24 этаж).


Мне в ОП в прошлом месяце рассказали про вариант в секции А 96 кв.м. за 108 куе,по переуступке. в 30 доме., 22 или 23 этаж.

А вы за цену в 22 к узнавали где ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:37

zzzzzz
Я имел ввиду секцию Б. Там варианты еще есть, но не всегда в продаже.
Касательно секции А - уже с рук наверное можно взять (или переуступка), уж больно там хорошие виды, чтобы еще были в продаже в ОП :)
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:43

  Любопытный написав:zzzzzz
Я имел ввиду секцию Б. Там варианты еще есть, но не всегда в продаже.
Касательно секции А - уже с рук наверное можно взять (или переуступка), уж больно там хорошие виды, чтобы еще были в продаже в ОП :)


Да я вас понял.

По секции Б.
Осенью я звонил в ЖИБ, они по 22 продавали от подрядчиков.Блин, запутался, они свои однухи или трешки предлагали. Не помню какие они свои предлагали, а какие от подрядчиков.

По секции А , продажи уже давно только по переуступке.

У вас цены в секции Б , инфа от ЖИБа , или ЛУН ( переуступка) ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:45

zzzzzz
По секции Б инфа от ОП ЖИБа. Последняя акция была на новый год, перед этим в конце лета - начало осени.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:47

  Любопытный написав:zzzzzz
По секции Б инфа от ОП ЖИБа. Последняя акция была на новый год, перед этим в конце лета - начало осени.


А вы не помните ЖИБ продавал свои квартиры или от подрядчиков ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:56

zzzzzz
Летом в ОП ЖИБа перенаправляли на подрядчика и там уже общались. Я так понял, что там какая-то серая схема с расчетами (собственно, как и у большинства застройщиков).
К сожалению не сохранились контакты. Решил подождать коммуникации и продолжить поиск + фактор выборов в стране, который тоже тормозит активный поиск.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:58

zzzzzz
Но я могу и ошибаться. Там есть еще какая-то организация, типа фонда инвесторов. Возможно меня к ним перенаправляли.
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