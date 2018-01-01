Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zzzzzz Спасибо за фото! У меня были мысли по поводу 30го дома, секция Б, 96.18 кв м. Но кажется, что 31й будет закрывать все виды, а секция А переоцененная. Теперь обратил внимание на Кассиопею, но смущало пустое место на первой линии... и, как оказалось, 6е чувство не подвело: https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
Любопытный написав:zzzzzz Спасибо за фото! У меня были мысли по поводу 30го дома, секция Б, 96.18 кв м. Но кажется, что 31й будет закрывать все виды, а секция А переоцененная. Теперь обратил внимание на Кассиопею, но смущало пустое место на первой линии... и, как оказалось, 6е чувство не подвело: https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
О спасибо. ЖК Sundance - пипец, какие монстры, даже дырок для вида не останется
Я осенью звонил в ЖИБ, в секции Б в 30 доме вроде по 22тыс/грн за кв.м. предлагали в трешках.
Я даже писал цены на этом форуме , если смогу-найду сообщение.
zzzzzz Да, цена около 22 к. Нужно выжидать акции, тогда они около 20к предлагают. Правда ближе к сдачи объекта врятли уступят. Посмотрим как там ситуация после выборов будет. Только с этажами не понятно: сейчас выше 18го ничего нет, месяц назад было 2-3 квартиры в продаже на ЛУНе (19, 22 и 24 этаж).
Любопытный написав:zzzzzz Да, цена около 22 к. Нужно выжидать акции, тогда они около 20к предлагают. Правда ближе к сдачи объекта врятли уступят. Посмотрим как там ситуация после выборов будет. Только с этажами не понятно: сейчас выше 18го ничего нет, месяц назад было 2-3 квартиры в продаже на ЛУНе (19, 22 и 24 этаж).
Мне в ОП в прошлом месяце рассказали про вариант в секции А 96 кв.м. за 108 куе,по переуступке. в 30 доме., 22 или 23 этаж.
zzzzzz Я имел ввиду секцию Б. Там варианты еще есть, но не всегда в продаже. Касательно секции А - уже с рук наверное можно взять (или переуступка), уж больно там хорошие виды, чтобы еще были в продаже в ОП
Любопытный написав:zzzzzz Я имел ввиду секцию Б. Там варианты еще есть, но не всегда в продаже. Касательно секции А - уже с рук наверное можно взять (или переуступка), уж больно там хорошие виды, чтобы еще были в продаже в ОП
Да я вас понял.
По секции Б. Осенью я звонил в ЖИБ, они по 22 продавали от подрядчиков.Блин, запутался, они свои однухи или трешки предлагали. Не помню какие они свои предлагали, а какие от подрядчиков.
По секции А , продажи уже давно только по переуступке.
У вас цены в секции Б , инфа от ЖИБа , или ЛУН ( переуступка) ?
zzzzzz Летом в ОП ЖИБа перенаправляли на подрядчика и там уже общались. Я так понял, что там какая-то серая схема с расчетами (собственно, как и у большинства застройщиков). К сожалению не сохранились контакты. Решил подождать коммуникации и продолжить поиск + фактор выборов в стране, который тоже тормозит активный поиск.