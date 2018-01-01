сказал главный брехун на ветке
в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.
ЕСВ уже размазал, размажь теперь это
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Додано: Нед 10 лют, 2019 20:00
сказал главный брехун на ветке
ЕСВ уже размазал, размажь теперь это
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:02
Песикота забанили на 2 суток.
Живите своим умом!
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