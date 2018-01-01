RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 459460461462

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 66
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
8
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
9%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
6
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
22
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
11
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:00

  zzzzzz написав:А обсудить реальные цифры ты боишься, потому-что понимаешь что я тебя размажу с твоей брехней.


сказал главный брехун на ветке :mrgreen:

в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.


ЕСВ уже размазал, размажь теперь это
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3794
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:02

  trololo написав:
  zzzzzz написав:А обсудить реальные цифры ты боишься, потому-что понимаешь что я тебя размажу с твоей брехней.


сказал главный брехун на ветке :mrgreen:

Песикота забанили на 2 суток. :D
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30955
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3050 раз.
Подякували: 5264 раз.
 
Профіль
13
2
1
  #<1 ... 459460461462
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1310, 1311, 1312
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13115 2243183
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 лют, 2019 17:57
rjkz
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 3806
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6180
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.