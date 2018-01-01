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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 460461462463>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 66
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
8
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
9%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
6
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
22
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
11
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:00

  zzzzzz написав:А обсудить реальные цифры ты боишься, потому-что понимаешь что я тебя размажу с твоей брехней.


сказал главный брехун на ветке :mrgreen:

в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.


ЕСВ уже размазал, размажь теперь это
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:02

  trololo написав:
  zzzzzz написав:А обсудить реальные цифры ты боишься, потому-что понимаешь что я тебя размажу с твоей брехней.


сказал главный брехун на ветке :mrgreen:

Песикота забанили на 2 суток. :D

Если банки расформировывают резервы то можно не 21 млрд, а 210 млрд нарисовать :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:04

  zzzzzz написав:Песикота забанили на 2 суток. :D

и шо, ты от этого стал умнее?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:07

  zzzzzz написав:Если банки расформировывают резервы то можно не 21 млрд, а 210 млрд нарисовать :mrgreen:


нарисуй

Кредитний портфель банків у національній валюті за рік зріс на 8,1% до 616 млрд грн. портфель гривневих кредитів населенню за рік зріс на 31,4% до 135,4 млрд грн, перевищивши обсяг портфелю у докризовий період.

Портфель гривневих кредитів бізнесу за минулий рік збільшився на 2,7% до 478,5 млрд грн, хоча у грудні він дещо зменшився (на 1,5%).
у 2018 році зросли залишки за кредитами в іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) – на 6,7% до 14,4 млрд дол. США (у грудні знизилися на 4,4%).

Обсяг депозитного портфелю банків у національній валюті у 2018 році зріс на 10% до 539,7 млрд грн.
Обсяг гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за рік збільшився на 14,5% до 268,9 млрд грн
Притоку коштів у вклади в національній валюті сприяли високі темпи зростання заробітної плати у 2018 році, більш привабливі процентні ставки за гривневими депозитами, ніж за валютними, а також помірна волатильність курсу гривні протягом року.

Обсяг коштів бізнесу у національній валюті у платоспроможних банках за рік збільшився на 5,9% до 270,1 млрд грн.


че не запостил? все что не зрада - не интересно ? :mrgreen:

за результатами дев'яти місяців 2018 року частка безготівкових розрахунків у загальному обсязі операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, зросла на 5,0 в. п. порівняно з підсумком 2017 року (39,3%) та склала 44,3%", - ідеться в повідомленні НБУ.


поспіль.

Структура експорту української продукції за різними товарними групами протягом перших 7 місяців 2018 року:

- продукція АПК і харчової промисловості - $9,8 млрд (-0,6% порівняно з 7 місяцями 2017 року);

- продукція металургійного комплексу - $7,2 млрд (+30,1% порівняно з 7 місяцями 2017 року);

- продукція машинобудування - $3,2 млрд (+14,9% порівняно з 7 місяцями 2017 року);

- мінеральні продукти - $2,5 млрд (+7,4% порівняно з 7 місяцями 2017 року);

- продукція хімічної промисловості - $1,5 млрд (+26,1% порівняно з 7 місяцями 2017 року);

- деревина і паперова маса - $1,2 млрд (+29,5% порівняно з 7 місяцями 2017 року);

- різні промислові товари - $852,9 млн (+20,3% порівняно з 7 місяцями 2017 року);

- продукція легкої промисловості - $716,7 млн (+18,7% порівняно з 7 місяцями 2017 року).
Востаннє редагувалось trololo в Нед 10 лют, 2019 20:12, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:07

  Любопытный написав:zzzzzz
Но я могу и ошибаться. Там есть еще какая-то организация, типа фонда инвесторов. Возможно меня к ним перенаправляли.


Спасибо. Я даже не вникал в эти юридические тонкости. Летом тоже был в ОП там на месте. Осенью звонил в головной офис ЖИБа.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:15

Протягом січня-грудня 2018 року до загального фонду державного бюджету надійшло (сальдо) 729,4 млрд грн платежів, що контролюються ДФС. Це на 15,2%, або на 96,5 млрд грн більше, ніж у 2017 році.

До загального фонду держбюджету у 2018 році спрямовано 390,6 млрд грн податкових платежів, що на 18,7%, або на 61,5 млрд грн більше, ніж у 2017 році.

Митних платежів у січні-грудні 2018 року до загального фонду держбюджету перераховано у сумі 338,8 млрд грн. Це майже на 11,5%, або на 35 млрд грн перевищує показник 12 місяців 2017 року.


че не запостил, аналитег хлопковый? зато про недобор в январе аж три раза по всем веткам :mrgreen:
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне кажется zzzzz - это реинкарнация Zахара.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:26

trololo
Смысл мне с вами спорить если вы даже не понимаете разницу между ростом по сравнению с предыдущим периодом, и ростом/падением относительно плана который заложен в бюджет.

А чего данные по импорту не приводите и рост дефицита торгового баланса который вырос с 8 млрд в 2017 году до 11 млрд.долларов в 2018 ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:30

  zzzzzz написав:trololo
Смысл мне с вами спорить если вы даже не понимаете разницу между ростом по сравнению с предыдущим периодом, и ростом/падением относительно плана который заложен в бюджет.


не позорься, понимающий
Зображення

расскажи еще про плановый курс доллара, заложенный в бюджет :mrgreen:
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:35

  zzzzzz написав:А чего данные по импорту не приводите и рост дефицита торгового баланса который вырос с 8 млрд в 2017 году до 11 млрд.долларов в 2018 ?


так рост импорта - следствие роста благосостояния граждан :D тоже так себе зрада. с платежным балансом все гут. и я помню как вы вопил, что импорт в ноябре декабре падает. круть верть

ты кстати ванговал падение поступлений от заробитчан, а они новый рекорд поставили. вы с уней не с одной конторы?
Востаннє редагувалось trololo в Нед 10 лют, 2019 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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