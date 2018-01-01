Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Если банки расформировывают резервы то можно не 21 млрд, а 210 млрд нарисовать
нарисуй
Кредитний портфель банків у національній валюті за рік зріс на 8,1% до 616 млрд грн. портфель гривневих кредитів населенню за рік зріс на 31,4% до 135,4 млрд грн, перевищивши обсяг портфелю у докризовий період.
Портфель гривневих кредитів бізнесу за минулий рік збільшився на 2,7% до 478,5 млрд грн, хоча у грудні він дещо зменшився (на 1,5%). у 2018 році зросли залишки за кредитами в іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) – на 6,7% до 14,4 млрд дол. США (у грудні знизилися на 4,4%).
Обсяг депозитного портфелю банків у національній валюті у 2018 році зріс на 10% до 539,7 млрд грн. Обсяг гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за рік збільшився на 14,5% до 268,9 млрд грн Притоку коштів у вклади в національній валюті сприяли високі темпи зростання заробітної плати у 2018 році, більш привабливі процентні ставки за гривневими депозитами, ніж за валютними, а також помірна волатильність курсу гривні протягом року.
Обсяг коштів бізнесу у національній валюті у платоспроможних банках за рік збільшився на 5,9% до 270,1 млрд грн.
че не запостил? все что не зрада - не интересно ?
за результатами дев'яти місяців 2018 року частка безготівкових розрахунків у загальному обсязі операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, зросла на 5,0 в. п. порівняно з підсумком 2017 року (39,3%) та склала 44,3%", - ідеться в повідомленні НБУ.
поспіль.
Структура експорту української продукції за різними товарними групами протягом перших 7 місяців 2018 року:
- продукція АПК і харчової промисловості - $9,8 млрд (-0,6% порівняно з 7 місяцями 2017 року);
- продукція металургійного комплексу - $7,2 млрд (+30,1% порівняно з 7 місяцями 2017 року);
- продукція машинобудування - $3,2 млрд (+14,9% порівняно з 7 місяцями 2017 року);
- мінеральні продукти - $2,5 млрд (+7,4% порівняно з 7 місяцями 2017 року);
- продукція хімічної промисловості - $1,5 млрд (+26,1% порівняно з 7 місяцями 2017 року);
- деревина і паперова маса - $1,2 млрд (+29,5% порівняно з 7 місяцями 2017 року);
- різні промислові товари - $852,9 млн (+20,3% порівняно з 7 місяцями 2017 року);
- продукція легкої промисловості - $716,7 млн (+18,7% порівняно з 7 місяцями 2017 року).
Востаннє редагувалось trololo в Нед 10 лют, 2019 20:12, всього редагувалось 3 разів.