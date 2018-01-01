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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:35
airmax78 написав:
Мне кажется zzzzz - это реинкарнация Zахара.
Не похож.
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Nikita1000
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Додано: Нед 10 лют, 2019 20:41
Nikita1000 написав: airmax78 написав:
Мне кажется zzzzz - это реинкарнация Zахара.
Не похож.
Респект, 101-ая реинкарнация ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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