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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 461462463464465>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 67
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
8
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
9%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
6
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
7%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
34%
23
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
11
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:35

  airmax78 написав:Мне кажется zzzzz - это реинкарнация Zахара.

Не похож. :mrgreen:
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:41

  Nikita1000 написав:
  airmax78 написав:Мне кажется zzzzz - это реинкарнация Zахара.

Не похож. :mrgreen:


Респект, 101-ая реинкарнация ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:49

  zzzzzz написав:Фото сделано из ЖК Кассиопея 22 этаж.

нада брать, пох на те коммуникации, с таким видом можнл и в пакет сходить. :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:52

  Любопытный написав:[
Хороший вид. 31й дом не закроет вид для 18 и ниже этажей?

31 дом 17ти этажный. Высота этажа 3.30 вместо 3 у кассиопеи + тех этаж с крышной котельной :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:57

  trololo написав:
  zzzzzz написав:А чего данные по импорту не приводите и рост дефицита торгового баланса который вырос с 8 млрд в 2017 году до 11 млрд.долларов в 2018 ?


так рост импорта - следствие роста благосостояния граждан :D тоже так себе зрада. с платежным балансом все гут. и я помню как вы вопил, что импорт в ноябре декабре падает. круть верть

ты кстати ванговал падение поступлений от заробитчан, а они новый рекорд поставили. вы с уней не с одной конторы?

Так что мы уже стали второй Хранцией?
На счет импорта, тут двоякая ситуация. Надо смотреть какой импорт растет: оборудование или айфончики.
Платежный баланс закрыли в прошлом году кредитом от МВФ и бондами по 9% в валюте. Это круть.
С заробитчанами ситуация тоже не понятная, в стране все шикарно, зарплаты растут на 40% в год в долларе (с) (привет стабильный курс :idea:), а эти недогадливые люди не хотят возвращаться.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:02

  zzzzzz написав:[bЗображення[/url]

Вот уже 9 этажей, а берег закрыт. 13ый скроет русановскую протоку, 17ый всё остальное.. Может для 22 этажа оставит горизонта чуть чуть. Слева 25 этажей Сандэнса. Смотреть на вид будут в дирку.
Востаннє редагувалось hume в Нед 10 лют, 2019 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:12

  hume написав:
  zzzzzz написав:[bЗображення[/url]

Вот уже 9 этажей, а берег закрыт. 13ый скроет русановскую протоку, 17ый всё остальное.. Может для 22 этажа оставит горизонта чуть чуть. Слева 25 этажей Сандэнса. Смотреть на вид будув в дирку.

И это еще не понятно какое будет расстояние между Сенденсом и 31 домом.
Вообще конечно застройка поганющая. Если бы был нормально разработанный комплексный план застройки территории то дома хотя бы каскадом располагались бы, но застройщикам большинство которых в глухой связке с КМДА на это наплевать, главное срубить прибыль по максимуму. Укрбуд со своими свечками задал тренд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:14

  hume написав:
  zzzzzz написав:[bЗображення[/url]

Вот уже 9 этажей, а берег закрыт. 13ый скроет русановскую протоку, 17ый всё остальное.. Может для 22 этажа оставит горизонта чуть чуть. Слева 25 этажей Сандэнса. Смотреть на вид будув в дирку.

Подскажите а чё тут за "вид" на который так наяривают? На поля ипеней?
Так ИМХО у захар_а на Милославской вид на заливные луга зачетней...и кстати гораздо дешевле...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:15

  trololo написав:[
ты кстати ванговал падение поступлений от заробитчан, а они новый рекорд поставили. вы с уней не с одной конторы?

О чём это говорит?
hume
 
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