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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:35
airmax78 написав:
Мне кажется zzzzz - это реинкарнация Zахара.
Не похож.
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Nikita1000
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Додано: Нед 10 лют, 2019 20:41
Nikita1000 написав: airmax78 написав:
Мне кажется zzzzz - это реинкарнация Zахара.
Не похож.
Респект, 101-ая реинкарнация ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 10 лют, 2019 21:49
zzzzzz написав:
Фото сделано из ЖК Кассиопея 22 этаж.
нада брать, пох на те коммуникации, с таким видом можнл и в пакет сходить.
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hume
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Додано: Нед 10 лют, 2019 21:52
Любопытный написав:
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Хороший вид. 31й дом не закроет вид для 18 и ниже этажей?
31 дом 17ти этажный. Высота этажа 3.30 вместо 3 у кассиопеи + тех этаж с крышной котельной
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Додано: Нед 10 лют, 2019 21:57
trololo написав: zzzzzz написав:
А чего данные по импорту не приводите и рост дефицита торгового баланса который вырос с 8 млрд в 2017 году до 11 млрд.долларов в 2018 ?
так рост импорта - следствие роста благосостояния граждан
тоже так себе зрада. с платежным балансом все гут. и я помню как вы вопил, что импорт в ноябре декабре падает. круть верть
ты кстати ванговал падение поступлений от заробитчан, а они новый рекорд поставили. вы с уней не с одной конторы?
Так что мы уже стали второй Хранцией?
На счет импорта, тут двоякая ситуация. Надо смотреть какой импорт растет: оборудование или айфончики.
Платежный баланс закрыли в прошлом году кредитом от МВФ и бондами по 9% в валюте. Это круть.
С заробитчанами ситуация тоже не понятная, в стране все шикарно, зарплаты растут на 40% в год в долларе (с) (привет стабильный курс
), а эти недогадливые люди не хотят возвращаться.
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BIGor
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Додано: Нед 10 лют, 2019 21:57
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:02
zzzzzz написав:
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Вот уже 9 этажей, а берег закрыт. 13ый скроет русановскую протоку, 17ый всё остальное.. Может для 22 этажа оставит горизонта чуть чуть. Слева 25 этажей Сандэнса. Смотреть на вид будут в дирку.
Востаннє редагувалось hume
в Нед 10 лют, 2019 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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hume
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:12
hume написав: zzzzzz написав:
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[/url]
Вот уже 9 этажей, а берег закрыт. 13ый скроет русановскую протоку, 17ый всё остальное.. Может для 22 этажа оставит горизонта чуть чуть. Слева 25 этажей Сандэнса. Смотреть на вид будув в дирку.
И это еще не понятно какое будет расстояние между Сенденсом и 31 домом.
Вообще конечно застройка поганющая. Если бы был нормально разработанный комплексный план застройки территории то дома хотя бы каскадом располагались бы, но застройщикам большинство которых в глухой связке с КМДА на это наплевать, главное срубить прибыль по максимуму. Укрбуд со своими свечками задал тренд.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:14
hume написав: zzzzzz написав:
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Вот уже 9 этажей, а берег закрыт. 13ый скроет русановскую протоку, 17ый всё остальное.. Может для 22 этажа оставит горизонта чуть чуть. Слева 25 этажей Сандэнса. Смотреть на вид будув в дирку.
Подскажите а чё тут за "вид" на который так наяривают? На поля ипеней?
Так ИМХО у захар
_а на Милославской вид на заливные луга зачетней...и кстати гораздо дешевле...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:15
trololo написав:
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ты кстати ванговал падение поступлений от заробитчан, а они новый рекорд поставили. вы с уней не с одной конторы?
О чём это говорит?
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