Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лют, 2019 22:18
hume написав: trololo написав:
[
ты кстати ванговал падение поступлений от заробитчан, а они новый рекорд поставили. вы с уней не с одной конторы?
О чём это говорит?
Не подсказывайте
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zzzzzz
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:19
zzzzzz написав:
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И это еще не понятно какое будет расстояние между Сенденсом и 31 домом.
Вообще конечно застройка поганющая. Если бы был нормально разработанный комплексный план застройки территории то дома хотя бы каскадом располагались
Так они каскадом. 25 -17-25 (возможно 35)
hume
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:23
hume написав: zzzzzz написав:
[
И это еще не понятно какое будет расстояние между Сенденсом и 31 домом.
Вообще конечно застройка поганющая. Если бы был нормально разработанный комплексный план застройки территории то дома хотя бы каскадом располагались
Так они каскадом. 25 -17-25 (возможно 35)
Я имел ввиду каскад вглубь а не вдоль берега )
А вообще ну как-то совсем не верится что ЭБЛ построит 16+1 этажей, они будут последние л0хи ))
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zzzzzz
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:37
Прохожий написав:
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Подскажите а чё тут за "вид" на который так наяривают? На поля ипеней?
Так ИМХО у
захар
_а на Милославской вид на заливные луга зачетней...и кстати гораздо дешевле...
На речушку и правый берег с церквушкой
hume
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:43
hume написав: Прохожий написав:
[
Подскажите а чё тут за "вид" на который так наяривают? На поля ипеней?
Так ИМХО у
захар
_а на Милославской вид на заливные луга зачетней...и кстати гораздо дешевле...
На речушку и правый берег с церквушкой
Не спорьте, вид в соседнюю стену намного круче, зато на пэчерську
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zzzzzz
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:44
https://tsn.ua/amp/ukrayina/v-odesi-nev ... 94905.html
Как было бы здорово по результатам подобной акции лишать всех принявших участие права голоса. Навсегда. А лучше - гражданства.
airmax78
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:50
hume написав: trololo написав:
[
ты кстати ванговал падение поступлений от заробитчан, а они новый рекорд поставили. вы с уней не с одной конторы?
О чём это говорит?
о том, что есть чем импорт финансировать
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:53
zzzzzz написав: hume написав: trololo написав:
[
ты кстати ванговал падение поступлений от заробитчан, а они новый рекорд поставили. вы с уней не с одной конторы?
О чём это говорит?
Не подсказывайте
че слился по выполнению доходной части бюджета 2018?
придумай какую-нить зраду, поржем.
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trololo
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:54
мне это так нравится, сутками стонет от зубажиння, а потом прыг-скок по отделам продаж
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trololo
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Додано: Нед 10 лют, 2019 23:01
zzzzzz написав: hume написав:
На речушку и правый берег с церквушкой
Не спорьте, вид в соседнюю стену намного круче, зато на пэчерську
Конечно круче.
airmax78
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