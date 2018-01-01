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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 462463464465>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 67
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
8
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
9%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
6
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
7%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
34%
23
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
11
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:18

  hume написав:
  trololo написав:[
ты кстати ванговал падение поступлений от заробитчан, а они новый рекорд поставили. вы с уней не с одной конторы?

О чём это говорит?

Не подсказывайте :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:19

  zzzzzz написав:[
И это еще не понятно какое будет расстояние между Сенденсом и 31 домом.
Вообще конечно застройка поганющая. Если бы был нормально разработанный комплексный план застройки территории то дома хотя бы каскадом располагались

Так они каскадом. 25 -17-25 (возможно 35)
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:23

  hume написав:
  zzzzzz написав:[
И это еще не понятно какое будет расстояние между Сенденсом и 31 домом.
Вообще конечно застройка поганющая. Если бы был нормально разработанный комплексный план застройки территории то дома хотя бы каскадом располагались

Так они каскадом. 25 -17-25 (возможно 35)

Я имел ввиду каскад вглубь а не вдоль берега )

А вообще ну как-то совсем не верится что ЭБЛ построит 16+1 этажей, они будут последние л0хи ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:37

  Прохожий написав:[
Подскажите а чё тут за "вид" на который так наяривают? На поля ипеней?
Так ИМХО у захар_а на Милославской вид на заливные луга зачетней...и кстати гораздо дешевле...

На речушку и правый берег с церквушкой
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:43

  hume написав:
  Прохожий написав:[
Подскажите а чё тут за "вид" на который так наяривают? На поля ипеней?
Так ИМХО у захар_а на Милославской вид на заливные луга зачетней...и кстати гораздо дешевле...

На речушку и правый берег с церквушкой


Не спорьте, вид в соседнюю стену намного круче, зато на пэчерську :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:44

https://tsn.ua/amp/ukrayina/v-odesi-nev ... 94905.html
Как было бы здорово по результатам подобной акции лишать всех принявших участие права голоса. Навсегда. А лучше - гражданства.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:50

  hume написав:
  trololo написав:[
ты кстати ванговал падение поступлений от заробитчан, а они новый рекорд поставили. вы с уней не с одной конторы?

О чём это говорит?


о том, что есть чем импорт финансировать
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:53

  zzzzzz написав:
  hume написав:
  trololo написав:[
ты кстати ванговал падение поступлений от заробитчан, а они новый рекорд поставили. вы с уней не с одной конторы?

О чём это говорит?

Не подсказывайте :lol: :lol:


че слился по выполнению доходной части бюджета 2018? :D придумай какую-нить зраду, поржем.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:54

мне это так нравится, сутками стонет от зубажиння, а потом прыг-скок по отделам продаж :mrgreen:
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:01

  zzzzzz написав:
  hume написав:На речушку и правый берег с церквушкой


Не спорьте, вид в соседнюю стену намного круче, зато на пэчерську :mrgreen:

Конечно круче.
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