Продолжаем вечер зрады
б-р Перова 7 , старый 3-х этажный хрущ в котором 24 квартиры
Счета за отопление ,январь
кв 1 - 1905 грн -40 кв.м
кв 2 - 2005 грн -40 кв.м.
кв 3 - 1413 грн -27,6
кв 4 - 1905 грн -37,4 кв.м
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Додано: Нед 10 лют, 2019 23:03
Продолжаем вечер зрады
б-р Перова 7 , старый 3-х этажный хрущ в котором 24 квартиры
Счета за отопление ,январь
кв 1 - 1905 грн -40 кв.м
кв 2 - 2005 грн -40 кв.м.
кв 3 - 1413 грн -27,6
кв 4 - 1905 грн -37,4 кв.м
Живите своим умом!
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:06
Ну ХЗ, фотка показывает унылые поля...мож "живьем" и получше...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:14
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