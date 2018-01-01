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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 463464465466>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 67
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
8
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
9%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
6
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
7%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
34%
23
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
11
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:03

Продолжаем вечер зрады :mrgreen:

б-р Перова 7 , старый 3-х этажный хрущ в котором 24 квартиры
Счета за отопление ,январь

кв 1 - 1905 грн -40 кв.м
кв 2 - 2005 грн -40 кв.м.
кв 3 - 1413 грн -27,6
кв 4 - 1905 грн -37,4 кв.м
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:06

  hume написав:
  Прохожий написав:[
Подскажите а чё тут за "вид" на который так наяривают? На поля ипеней?
Так ИМХО у захар_а на Милославской вид на заливные луга зачетней...и кстати гораздо дешевле...

На речушку и правый берег с церквушкой

Ну ХЗ, фотка показывает унылые поля...мож "живьем" и получше...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:14

  zzzzzz написав:Продолжаем вечер зрады :mrgreen:

б-р Перова 7 , старый 3-х этажный хрущ в котором 24 квартиры
Счета за отопление ,январь

кв 1 - 1905 грн -40 кв.м
кв 2 - 2005 грн -40 кв.м.
кв 3 - 1413 грн -27,6
кв 4 - 1905 грн -37,4 кв.м

Элитненько
Интересны взаимоотношения арендаторов с арендодателями в таких домах.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:21

  UA написав:
  zzzzzz написав:Продолжаем вечер зрады :mrgreen:

б-р Перова 7 , старый 3-х этажный хрущ в котором 24 квартиры
Счета за отопление ,январь

кв 1 - 1905 грн -40 кв.м
кв 2 - 2005 грн -40 кв.м.
кв 3 - 1413 грн -27,6
кв 4 - 1905 грн -37,4 кв.м

Элитненько
Интересны взаимоотношения арендаторов с арендодателями в таких домах.

так Я не понял к чему это?
Молдашванин с мешком картохи уже может подтягиваться или как?

ЗЫ: 3х этажные хрущи есть вообще?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:24

  UA написав:
  zzzzzz написав:Продолжаем вечер зрады :mrgreen:

б-р Перова 7 , старый 3-х этажный хрущ в котором 24 квартиры
Счета за отопление ,январь

кв 1 - 1905 грн -40 кв.м
кв 2 - 2005 грн -40 кв.м.
кв 3 - 1413 грн -27,6
кв 4 - 1905 грн -37,4 кв.м

Элитненько
Интересны взаимоотношения арендаторов с арендодателями в таких домах.


Аха-ха , самое смешное что мне не правильно назвали дом в котором высокие счета.

Соседний дом, Перова 9 , та же история ( дома внешне одинаковые )
кв 1 - 1504
кв 2 - 1977
кв 3 - 1489
кв 4 - 2698 48кв
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:32

  zzzzzz написав:Соседний дом, Перова 9 , та же история ( дома внешне одинаковые )
кв 1 - 1504
кв 2 - 1977
кв 3 - 1489
кв 4 - 2698 48кв


шлачок рулит :mrgreen: у меня за треху в районе 92 квадратов
ноябрь 1000 грн
декабрь 850 грн
январь 900 грн

причем это без квартиного счетчика, он есть, но никак не поставлю его на учет. с такими платежками по общедомовому и не нужон он, зря походу 5 тыс грн выкинул
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:35

Такая же история и в доме 5

Короче Перова 5,7,9 фавориты.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:37

  trololo написав:причем это без квартиного счетчика, он есть, но никак не поставлю его на учет. с такими платежками по общедомовому и не нужон он, зря походу 5 тыс грн выкинул

нет времени поставить или мурыжат документы?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:37

  zzzzzz написав:Такая же история и в доме 5

Короче Перова 5,7,9 фавориты.

с нетерпением ждем отчета по всем домам Киева! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:41

  Yuri_T написав:
  trololo написав:причем это без квартиного счетчика, он есть, но никак не поставлю его на учет. с такими платежками по общедомовому и не нужон он, зря походу 5 тыс грн выкинул

нет времени поставить или мурыжат документы?


рукожопы ставили, у киевенерго были замечания к проекту установки, надо переделывать там чето. счетчик работает, но в холосту. в киевенерго долго не мог забрать проект с замечаниями - лень было пол дня в очереди сидеть. а рукожопы тоже обломались бегать, сказали давайте замечания - исправим.

надо зайти к соседям узнать, сколько у них по счетчику получилось на такой же метраж. вряд ли будет меньше?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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