Продолжаем вечер зрады
б-р Перова 7 , старый 3-х этажный хрущ в котором 24 квартиры
Счета за отопление ,январь
кв 1 - 1905 грн -40 кв.м
кв 2 - 2005 грн -40 кв.м.
кв 3 - 1413 грн -27,6
кв 4 - 1905 грн -37,4 кв.м
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Додано: Нед 10 лют, 2019 23:03
Продолжаем вечер зрады
б-р Перова 7 , старый 3-х этажный хрущ в котором 24 квартиры
Счета за отопление ,январь
кв 1 - 1905 грн -40 кв.м
кв 2 - 2005 грн -40 кв.м.
кв 3 - 1413 грн -27,6
кв 4 - 1905 грн -37,4 кв.м
Живите своим умом!
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:06
Ну ХЗ, фотка показывает унылые поля...мож "живьем" и получше...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:14
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:21
так Я не понял к чему это?
Молдашванин с мешком картохи уже может подтягиваться или как?
ЗЫ: 3х этажные хрущи есть вообще?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:24
Аха-ха , самое смешное что мне не правильно назвали дом в котором высокие счета.
Соседний дом, Перова 9 , та же история ( дома внешне одинаковые )
кв 1 - 1504
кв 2 - 1977
кв 3 - 1489
кв 4 - 2698 48кв
Живите своим умом!
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:32
шлачок рулит у меня за треху в районе 92 квадратов
ноябрь 1000 грн
декабрь 850 грн
январь 900 грн
причем это без квартиного счетчика, он есть, но никак не поставлю его на учет. с такими платежками по общедомовому и не нужон он, зря походу 5 тыс грн выкинул
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:35
Такая же история и в доме 5
Короче Перова 5,7,9 фавориты.
Живите своим умом!
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:37
нет времени поставить или мурыжат документы?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:37
с нетерпением ждем отчета по всем домам Киева!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:41
рукожопы ставили, у киевенерго были замечания к проекту установки, надо переделывать там чето. счетчик работает, но в холосту. в киевенерго долго не мог забрать проект с замечаниями - лень было пол дня в очереди сидеть. а рукожопы тоже обломались бегать, сказали давайте замечания - исправим.
надо зайти к соседям узнать, сколько у них по счетчику получилось на такой же метраж. вряд ли будет меньше?
главное оружие рашистов - ложь
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