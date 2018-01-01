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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 10 лют, 2019 23:49
Бывалый написав:
Пришли платежки по теплу за январь:
116м(квартирный счетчик)-1836 украинский кирпич +35%
72м (домовой счетчик)-1534 панель 9этажка 80-е Еврореконструкция +1%
29м(домовой счетчик)-1022 кирпич 9этажка 80-е +36%
28м (домовой счетчик)-817 хрущ кирпич +14%
43м (домовой счетчик)-1345 хрущ кирпич +14%
В этом отопительном сезоне больше сбрасывать не буду, дальше скорей всего будет меньше(февраль короче, март теплее). Странно, что некоторые дома Киевтелоэнерго выросли в цене меньше 22%. Хотя средняя температура декабря 2018 +1,6, января 2019 -4,5.
У меня получилось , шлачек , Киевтеплоэнерго, домовой счетчик
ноябрь 18,2 грн/кв.м.
декабрь - 23,5 грн/кв.м.
январь - 29,2 грн/кв.м. ( +24,2% )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 11 лют, 2019 00:32
zzzzzz написав: UA написав: zzzzzz написав:
Продолжаем вечер зрады
б-р Перова 7 , старый 3-х этажный хрущ в котором 24 квартиры
Счета за отопление ,январь
кв 1 - 1905 грн -40 кв.м
кв 2 - 2005 грн -40 кв.м.
кв 3 - 1413 грн -27,6
кв 4 - 1905 грн -37,4 кв.м
Элитненько
Интересны взаимоотношения арендаторов с арендодателями в таких домах.
Аха-ха , самое смешное что мне не правильно назвали дом в котором высокие счета.
Соседний дом, Перова 9 , та же история ( дома внешне одинаковые )
кв 1 - 1504
кв 2 - 1977
кв 3 - 1489
кв 4 - 2698 48кв
За январь в Патриотике отопление 1к (метраж не помню, метров 40) - 700 грн, причём жарко
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Додано: Пон 11 лют, 2019 00:40
у нас новый лидер
Ылитное жилье на Оболонской набережной)) Понты-шманты
Героев Сталинграда 16 Д
кв 17 - 130кв -8900
кв 18 - 200 кв - 13167
кв 52 -107кв -7758
кв 53-130кв -8519
кв 56 - 140 кв - 8979
НО при этом, квартира 55, 200 кв.м. , отопление 64 грн
кв54 - 290 кв - 1100 отопление
кв 57 - 70 кв - 68 грн
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Додано: Пон 11 лют, 2019 00:55
BIGor написав:
С заробитчанами ситуация тоже не понятная, в стране все шикарно, зарплаты растут на 40% в год в долларе (с) (привет стабильный курс
), а эти недогадливые люди не хотят возвращаться.
Еще год уверенного роста - и народ перестанет ездить на клубнику в Польшу. Чем это обернется для платежного баланса и курса - думаю, пояснять не надо. Так и будут периодические обвалы чередоваться с 40% ростом.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 11 лют, 2019 01:29
Gastarbaiter
Шо - таки опять рошенивська зрада? Порох должен клубнику на Житомирщине выращивать и платить от 20уе/час шоб зрадуны ныть про кисельные берега внутри Печерского р-на перестали?
А вдруг от того, что "перестали кАрмить ДамбАз" курс скакать втрое каждые лет десять не будет?
А там и цены в Киеве на метр монолита(не хруща) с Будапештскими и Пражскими сравняются, а?
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