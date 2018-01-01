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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 463464465466

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 68
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
9
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
9%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
6
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
7%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
34%
23
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
11
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:55

  BIGor написав:С заробитчанами ситуация тоже не понятная, в стране все шикарно, зарплаты растут на 40% в год в долларе (с) (привет стабильный курс :idea:), а эти недогадливые люди не хотят возвращаться.

Еще год уверенного роста - и народ перестанет ездить на клубнику в Польшу. Чем это обернется для платежного баланса и курса - думаю, пояснять не надо. Так и будут периодические обвалы чередоваться с 40% ростом.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 01:29

Gastarbaiter
Шо - таки опять рошенивська зрада? Порох должен клубнику на Житомирщине выращивать и платить от 20уе/час шоб зрадуны ныть про кисельные берега внутри Печерского р-на перестали?
А вдруг от того, что "перестали кАрмить ДамбАз" курс скакать втрое каждые лет десять не будет?
А там и цены в Киеве на метр монолита(не хруща) с Будапештскими и Пражскими сравняются, а?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 07:27

  барабашов написав:Gastarbaiter
Шо - таки опять рошенивська зрада?

Нет, не зрада. "Рист", разумеется, положительное явление. Но только в краткосроке. Поскольку основа для него - это только конкуренция по зарплатам с польскими работодателями. Практически не происходит качественного развития. Так что очередной обвал (или сползание) - вопрос пары лет.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 07:51

  Gastarbaiter написав:очередной обвал (или сползание) - вопрос пары лет.


... - и тут как раз появляетесь вы в сверкающих доспехах с пачкой свежезаработанных эуро и - хопс!
да?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 08:22

В рамках сотрудничества КП «Центр организации дорожного движения» и Управления патрульной полиции в Киеве сотрудники коммунального предприятия доставляют на специальные площадки временно задержаны патрульными полицейскими транспортные средства. Об этом сообщили в КП «Центр организации дорожного движения», передает vesti-ukr.com

«Для выполнения этой задачи на предприятии введена круглосуточная работа грузовых автомобилей-эвакуаторов с краном-манипулятором и экипажей в составе водителей и стропальщиков, обеспечивающих погрузку, перевозку и разгрузку транспортных средств», – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что временное задержание транспортных средств осуществляется при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3 ст. 122 КУоАП (Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КУоАП (совершение дорожно-транспортного происшествия), ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

http://vseprokiev.com.ua/mashiny-geroev ... xbQrEspd00
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 08:23

  kingkongovets написав:
  Gastarbaiter написав:очередной обвал (или сползание) - вопрос пары лет.


... - и тут как раз появляетесь вы в сверкающих доспехах с пачкой свежезаработанных эуро и - хопс!
да?)

Ситуация с зарплатами в Украине меня интересует постольку, поскольку это имеет влияние на польскую экономику. Моя пачка эуро на украинский рынок точно не попадет.
Ну и попутно делюсь своими мыслями с желающими вляпаться в украинский бетон: вы ведь не только о краткосрочных спекуляциях тут беседуете?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 08:25

  Gastarbaiter написав:Ситуация с зарплатами в Украине меня интересует постольку, поскольку это имеет влияние на польскую экономику. Ну и попутно делюсь своими мыслями с желающими вляпаться в украинский бетон: вы ведь не только о краткосрочных спекуляциях тут беседуете?


нам очень важно мнение уехавших, канешна, тока кого вы надеетесь обмануть?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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