Еще год уверенного роста - и народ перестанет ездить на клубнику в Польшу. Чем это обернется для платежного баланса и курса - думаю, пояснять не надо. Так и будут периодические обвалы чередоваться с 40% ростом.
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Додано: Пон 11 лют, 2019 00:55
Еще год уверенного роста - и народ перестанет ездить на клубнику в Польшу. Чем это обернется для платежного баланса и курса - думаю, пояснять не надо. Так и будут периодические обвалы чередоваться с 40% ростом.
Додано: Пон 11 лют, 2019 01:29
Gastarbaiter
Шо - таки опять рошенивська зрада? Порох должен клубнику на Житомирщине выращивать и платить от 20уе/час шоб зрадуны ныть про кисельные берега внутри Печерского р-на перестали?
А вдруг от того, что "перестали кАрмить ДамбАз" курс скакать втрое каждые лет десять не будет?
А там и цены в Киеве на метр монолита(не хруща) с Будапештскими и Пражскими сравняются, а?
Додано: Пон 11 лют, 2019 07:27
Нет, не зрада. "Рист", разумеется, положительное явление. Но только в краткосроке. Поскольку основа для него - это только конкуренция по зарплатам с польскими работодателями. Практически не происходит качественного развития. Так что очередной обвал (или сползание) - вопрос пары лет.
Додано: Пон 11 лют, 2019 07:51
... - и тут как раз появляетесь вы в сверкающих доспехах с пачкой свежезаработанных эуро и - хопс!
да?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 11 лют, 2019 08:22
В рамках сотрудничества КП «Центр организации дорожного движения» и Управления патрульной полиции в Киеве сотрудники коммунального предприятия доставляют на специальные площадки временно задержаны патрульными полицейскими транспортные средства. Об этом сообщили в КП «Центр организации дорожного движения», передает vesti-ukr.com
«Для выполнения этой задачи на предприятии введена круглосуточная работа грузовых автомобилей-эвакуаторов с краном-манипулятором и экипажей в составе водителей и стропальщиков, обеспечивающих погрузку, перевозку и разгрузку транспортных средств», – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что временное задержание транспортных средств осуществляется при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3 ст. 122 КУоАП (Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КУоАП (совершение дорожно-транспортного происшествия), ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины «Об исполнительном производстве».
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 11 лют, 2019 08:23
Ситуация с зарплатами в Украине меня интересует постольку, поскольку это имеет влияние на польскую экономику. Моя пачка эуро на украинский рынок точно не попадет.
Ну и попутно делюсь своими мыслями с желающими вляпаться в украинский бетон: вы ведь не только о краткосрочных спекуляциях тут беседуете?
Додано: Пон 11 лют, 2019 08:25
нам очень важно мнение уехавших, канешна, тока кого вы надеетесь обмануть?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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