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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 464465466467468>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 68
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
9
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
9%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
6
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
7%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
34%
23
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
11
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:55

  BIGor написав:С заробитчанами ситуация тоже не понятная, в стране все шикарно, зарплаты растут на 40% в год в долларе (с) (привет стабильный курс :idea:), а эти недогадливые люди не хотят возвращаться.

Еще год уверенного роста - и народ перестанет ездить на клубнику в Польшу. Чем это обернется для платежного баланса и курса - думаю, пояснять не надо. Так и будут периодические обвалы чередоваться с 40% ростом.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 01:29

Gastarbaiter
Шо - таки опять рошенивська зрада? Порох должен клубнику на Житомирщине выращивать и платить от 20уе/час шоб зрадуны ныть про кисельные берега внутри Печерского р-на перестали?
А вдруг от того, что "перестали кАрмить ДамбАз" курс скакать втрое каждые лет десять не будет?
А там и цены в Киеве на метр монолита(не хруща) с Будапештскими и Пражскими сравняются, а?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 07:27

  барабашов написав:Gastarbaiter
Шо - таки опять рошенивська зрада?

Нет, не зрада. "Рист", разумеется, положительное явление. Но только в краткосроке. Поскольку основа для него - это только конкуренция по зарплатам с польскими работодателями. Практически не происходит качественного развития. Так что очередной обвал (или сползание) - вопрос пары лет.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 07:51

  Gastarbaiter написав:очередной обвал (или сползание) - вопрос пары лет.


... - и тут как раз появляетесь вы в сверкающих доспехах с пачкой свежезаработанных эуро и - хопс!
да?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 08:22

В рамках сотрудничества КП «Центр организации дорожного движения» и Управления патрульной полиции в Киеве сотрудники коммунального предприятия доставляют на специальные площадки временно задержаны патрульными полицейскими транспортные средства. Об этом сообщили в КП «Центр организации дорожного движения», передает vesti-ukr.com

«Для выполнения этой задачи на предприятии введена круглосуточная работа грузовых автомобилей-эвакуаторов с краном-манипулятором и экипажей в составе водителей и стропальщиков, обеспечивающих погрузку, перевозку и разгрузку транспортных средств», – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что временное задержание транспортных средств осуществляется при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3 ст. 122 КУоАП (Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КУоАП (совершение дорожно-транспортного происшествия), ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

http://vseprokiev.com.ua/mashiny-geroev ... xbQrEspd00
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 08:23

  kingkongovets написав:
  Gastarbaiter написав:очередной обвал (или сползание) - вопрос пары лет.


... - и тут как раз появляетесь вы в сверкающих доспехах с пачкой свежезаработанных эуро и - хопс!
да?)

Ситуация с зарплатами в Украине меня интересует постольку, поскольку это имеет влияние на польскую экономику. Моя пачка эуро на украинский рынок точно не попадет.
Ну и попутно делюсь своими мыслями с желающими вляпаться в украинский бетон: вы ведь не только о краткосрочных спекуляциях тут беседуете?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 08:49

  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:
  Gastarbaiter написав:очередной обвал (или сползание) - вопрос пары лет.


... - и тут как раз появляетесь вы в сверкающих доспехах с пачкой свежезаработанных эуро и - хопс!
да?)

Ситуация с зарплатами в Украине меня интересует постольку, поскольку это имеет влияние на польскую экономику. Моя пачка эуро на украинский рынок точно не попадет.
Ну и попутно делюсь своими мыслями с желающими вляпаться в украинский бетон: вы ведь не только о краткосрочных спекуляциях тут беседуете?

Куда вкладываться человеку, который будет в Украине?
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Судя по платёжкам за тепло, аренда в мелких городах уйдёт в минус. Народ начнёт сбрасывать квартирки в райцентрах и ломиться в Киев или Польшу.
Думаю, что весной-летом будет пересмотр цен.
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:17

  Nikita1000 написав:Судя по платёжкам за тепло, аренда в мелких городах уйдёт в минус. Народ начнёт сбрасывать квартирки в райцентрах и ломиться в Киев или Польшу.
Думаю, что весной-летом будет пересмотр цен.


Замовкли щось фейслесарі.
Пропали в полі трактори.
І прокурори щезли, як лишай.
Мабуть, почався дорожай????
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:23

  Nikita1000 написав:Судя по платёжкам за тепло, аренда в мелких городах уйдёт в минус. Народ начнёт сбрасывать квартирки в райцентрах и ломиться в Киев или Польшу.
Думаю, что весной-летом будет пересмотр цен.

Это к дорожаю ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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