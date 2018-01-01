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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 465466467468>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 68
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
9
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
9%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
6
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
7%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
34%
23
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
11
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...от гляньте...... - а то Франту не вірите...
https://youtu.be/gVE491IPPHQ
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:32

  Kostia написав:Куда вкладываться человеку, который будет в Украине?

В спички и соль :mrgreen:
Если серьезно, то я бы, будучи с котлетой в Украине, искал варианты вложения вне ее границ (на средне- и долгосрочную перспективу). У меня вон товарищ в акции инвестирует, выхлоп - 5% в валюте.
Или так и сидел бы с котлетой в засаде.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:40

  Gastarbaiter написав:
  барабашов написав:Gastarbaiter
Шо - таки опять рошенивська зрада?

Нет, не зрада. "Рист", разумеется, положительное явление. Но только в краткосроке. Поскольку основа для него - это только конкуренция по зарплатам с польскими работодателями. Практически не происходит качественного развития. Так что очередной обвал (или сползание) - вопрос пары лет.

вийде так:
- харч, по ціні Польщі (якість гірша)
- громадський транспорт по ціні Польщі (якість гірша)
- дороги, тут суцільна зрада,
- комуналка, е.е., газ..., по ціні Польщі
- з.п., рівень значно менший чим в Польщі

...
і який смилс залишатися (крім хіба ІТ нації, в яких робоче місце в глобальному ринку і тому не сильно залежить від локації, але і це поки є 5% офшори для ФОПа)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересно, Юра скинул свой шлак в Днепре? Если скинул, то что купил в Киеве?
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:44

  zzzzzz написав:
  Nikita1000 написав:Судя по платёжкам за тепло, аренда в мелких городах уйдёт в минус. Народ начнёт сбрасывать квартирки в райцентрах и ломиться в Киев или Польшу.
Думаю, что весной-летом будет пересмотр цен.

Это к дорожаю ?

в Києві і Польщі к дорожаю, за окружною життя не буде, лише аж у Львові і Одессі... виїхав за окружну, проїхав 500 км (як в МедМакс) по бездоріжжі і місцями залишкам від доріг зроблених при злочинній владі, і через 10 год., попадаєш з Києва в один з двох очагів життя вна неньці
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:48

  zzzzzz написав:
  Nikita1000 написав:Судя по платёжкам за тепло, аренда в мелких городах уйдёт в минус. Народ начнёт сбрасывать квартирки в райцентрах и ломиться в Киев или Польшу.
Думаю, что весной-летом будет пересмотр цен.

Это к дорожаю ?

Думаю, что хрущи на окраинах точно вниз. Арендовать в них становится не выгодно. Коммуналка и проезд съедают всю экономию.
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:49

  zzzzzz написав:у нас новый лидер :mrgreen:

Ылитное жилье на Оболонской набережной)) Понты-шманты

Героев Сталинграда 16 Д

кв 17 - 130кв -8900
кв 18 - 200 кв - 13167

кв 52 -107кв -7758
кв 53-130кв -8519
кв 56 - 140 кв - 8979

НО при этом, квартира 55, 200 кв.м. , отопление 64 грн :shock:
кв54 - 290 кв - 1100 отопление :lol:

кв 57 - 70 кв - 68 грн :lol:


Хорошие дома. Вход для нищебродов был заказан. Обратите внимание на метражи, строили для людей
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:55

hume
Там очень хитрая ситуация. В доме вертикальная разводка, часть квартир с квартирными счетчиками. А часть без. Хитрые вильны люди со счетчиками платят копейки, а весь банкет платят люди без счетчиков.

Квартира 160 кв.м. - 11500 грн


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:59

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  барабашов написав:Gastarbaiter
Шо - таки опять рошенивська зрада?

Нет, не зрада. "Рист", разумеется, положительное явление. Но только в краткосроке. Поскольку основа для него - это только конкуренция по зарплатам с польскими работодателями. Практически не происходит качественного развития. Так что очередной обвал (или сползание) - вопрос пары лет.

вийде так:
- харч, по ціні Польщі (якість гірша)
- громадський транспорт по ціні Польщі (якість гірша)
- дороги, тут суцільна зрада,
- комуналка, е.е., газ..., по ціні Польщі
- з.п., рівень значно менший чим в Польщі

...
і який смилс залишатися (крім хіба ІТ нації, в яких робоче місце в глобальному ринку і тому не сильно залежить від локації, але і це поки є 5% офшори для ФОПа)

Цоколь вже виставив на продаж? :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:00

  hume написав:
  zzzzzz написав:у нас новый лидер :mrgreen:

Ылитное жилье на Оболонской набережной)) Понты-шманты

Героев Сталинграда 16 Д

кв 17 - 130кв -8900
кв 18 - 200 кв - 13167

кв 52 -107кв -7758
кв 53-130кв -8519
кв 56 - 140 кв - 8979

НО при этом, квартира 55, 200 кв.м. , отопление 64 грн :shock:
кв54 - 290 кв - 1100 отопление :lol:

кв 57 - 70 кв - 68 грн :lol:


Хорошие дома. Вход для нищебродов был заказан. Обратите внимание на метражи, строили для людей

Строили так понимаю 12-15 лет назад?
И никакого пеногазоговнобетона, только 300мм межэтажного монолита и красный кирпич в качестве даже междукомнатных перегородок?
А почему там 65-70грн/метр отопление? В квартиру заходит теплоноситель град75 минимум наверно и открыты даже панорамные окна выходящие на север? И какая там в доме разводка, можно ли отрезаться для автономки или электрополов допустим, ведь на квартиру там Квт15 мощности минимум заходит, таК?
барабашов
 
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