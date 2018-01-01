Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Куда вкладываться человеку, который будет в Украине?
В спички и соль Если серьезно, то я бы, будучи с котлетой в Украине, искал варианты вложения вне ее границ (на средне- и долгосрочную перспективу). У меня вон товарищ в акции инвестирует, выхлоп - 5% в валюте. Или так и сидел бы с котлетой в засаде.
барабашов написав:Gastarbaiter Шо - таки опять рошенивська зрада?
Нет, не зрада. "Рист", разумеется, положительное явление. Но только в краткосроке. Поскольку основа для него - это только конкуренция по зарплатам с польскими работодателями. Практически не происходит качественного развития. Так что очередной обвал (или сползание) - вопрос пары лет.
вийде так: - харч, по ціні Польщі (якість гірша) - громадський транспорт по ціні Польщі (якість гірша) - дороги, тут суцільна зрада, - комуналка, е.е., газ..., по ціні Польщі - з.п., рівень значно менший чим в Польщі
... і який смилс залишатися (крім хіба ІТ нації, в яких робоче місце в глобальному ринку і тому не сильно залежить від локації, але і це поки є 5% офшори для ФОПа)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Nikita1000 написав:Судя по платёжкам за тепло, аренда в мелких городах уйдёт в минус. Народ начнёт сбрасывать квартирки в райцентрах и ломиться в Киев или Польшу. Думаю, что весной-летом будет пересмотр цен.
Это к дорожаю ?
в Києві і Польщі к дорожаю, за окружною життя не буде, лише аж у Львові і Одессі... виїхав за окружну, проїхав 500 км (як в МедМакс) по бездоріжжі і місцями залишкам від доріг зроблених при злочинній владі, і через 10 год., попадаєш з Києва в один з двох очагів життя вна неньці
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Nikita1000 написав:Судя по платёжкам за тепло, аренда в мелких городах уйдёт в минус. Народ начнёт сбрасывать квартирки в райцентрах и ломиться в Киев или Польшу. Думаю, что весной-летом будет пересмотр цен.
Это к дорожаю ?
Думаю, что хрущи на окраинах точно вниз. Арендовать в них становится не выгодно. Коммуналка и проезд съедают всю экономию.
hume Там очень хитрая ситуация. В доме вертикальная разводка, часть квартир с квартирными счетчиками. А часть без. Хитрые вильны люди со счетчиками платят копейки, а весь банкет платят люди без счетчиков.
барабашов написав:Gastarbaiter Шо - таки опять рошенивська зрада?
Нет, не зрада. "Рист", разумеется, положительное явление. Но только в краткосроке. Поскольку основа для него - это только конкуренция по зарплатам с польскими работодателями. Практически не происходит качественного развития. Так что очередной обвал (или сползание) - вопрос пары лет.
вийде так: - харч, по ціні Польщі (якість гірша) - громадський транспорт по ціні Польщі (якість гірша) - дороги, тут суцільна зрада, - комуналка, е.е., газ..., по ціні Польщі - з.п., рівень значно менший чим в Польщі
... і який смилс залишатися (крім хіба ІТ нації, в яких робоче місце в глобальному ринку і тому не сильно залежить від локації, але і це поки є 5% офшори для ФОПа)
НО при этом, квартира 55, 200 кв.м. , отопление 64 грн кв54 - 290 кв - 1100 отопление
кв 57 - 70 кв - 68 грн
Хорошие дома. Вход для нищебродов был заказан. Обратите внимание на метражи, строили для людей
Строили так понимаю 12-15 лет назад? И никакого пеногазоговнобетона, только 300мм межэтажного монолита и красный кирпич в качестве даже междукомнатных перегородок? А почему там 65-70грн/метр отопление? В квартиру заходит теплоноситель град75 минимум наверно и открыты даже панорамные окна выходящие на север? И какая там в доме разводка, можно ли отрезаться для автономки или электрополов допустим, ведь на квартиру там Квт15 мощности минимум заходит, таК?