Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Посмотрел на Домике цены на аренду в Херсоне. Пишут, что однушки от 2500гр. Коммуналка сравнялась с арендой. А зарплат там нет. У меня тётка живёт в Херсоне, говорит что найти в городе работу на 6000гр, это счастье. Город держится за счёт моряков и фермеров.
Nikita1000 написав:Судя по платёжкам за тепло, аренда в мелких городах уйдёт в минус. Народ начнёт сбрасывать квартирки в райцентрах и ломиться в Киев или Польшу. Думаю, что весной-летом будет пересмотр цен.
Это к дорожаю ?
в Києві і Польщі к дорожаю, за окружною життя не буде, лише аж у Львові і Одессі... виїхав за окружну, проїхав 500 км (як в МедМакс) по бездоріжжі і місцями залишкам від доріг зроблених при злочинній владі, і через 10 год., попадаєш з Києва в один з двох очагів життя вна неньці
Ты забув Днипро - батькивщыну будучого головнокомандуючого з першого квитня. Так що Кыийв - тиж уныз окрим локаций, дэ дивки тильки на Маканах и Бэнтягах паркуються, а хлипци - на G63-65. Цоколь молдавашину за пивмишка бульбы виддаш вместе с модным диваном и вуду волчонком?
Nikita1000 написав:Посмотрел на Домике цены на аренду в Херсоне. Пишут, что однушки от 2500гр. Коммуналка сравнялась с арендой. А зарплат там нет. У меня тётка живёт в Херсоне, говорит что найти в городе работу на 6000гр, это счастье. Город держится за счёт моряков и фермеров.
Це відомо всім адекватним форумчанам. За винятком невеликої купки місцевих рожевоокулярників.
НО при этом, квартира 55, 200 кв.м. , отопление 64 грн кв54 - 290 кв - 1100 отопление
кв 57 - 70 кв - 68 грн
Строили так понимаю 12-15 лет назад? И никакого пеногазоговнобетона, только 300мм межэтажного монолита и красный кирпич в качестве даже междукомнатных перегородок? А почему там 65-70грн/метр отопление? В квартиру заходит теплоноситель град75 минимум наверно и открыты даже панорамные окна выходящие на север? И какая там в доме разводка, можно ли отрезаться для автономки или электрополов допустим, ведь на квартиру там Квт15 мощности минимум заходит, таК?
Дом 1999 года Вертикальная разводка. Часть квартир с квартирными счетчиками, часть без. Квартиры с счетчиками платят копейки. А весь банкет оплачивают остальные.
Nikita1000 написав:Посмотрел на Домике цены на аренду в Херсоне. Пишут, что однушки от 2500гр. Коммуналка сравнялась с арендой. А зарплат там нет. У меня тётка живёт в Херсоне, говорит что найти в городе работу на 6000гр, это счастье. Город держится за счёт моряков и фермеров.
zzzzzz написав:hume Там очень хитрая ситуация. В доме вертикальная разводка, часть квартир с квартирными счетчиками. А часть без. Хитрые вильны люди со счетчиками платят копейки, а весь банкет платят люди без счетчиков.
Квартира 160 кв.м. - 11500 грн
Там ни у кого нет индивидуальных счётчиков тепла. Вся разводка вертикальная. ПС У меня шлачок там недалеко с домовым счётчиком тепла, платёж за прошлый месяц 20 грн/м.
Nikita1000 написав:Посмотрел на Домике цены на аренду в Херсоне. Пишут, что однушки от 2500гр. Коммуналка сравнялась с арендой. А зарплат там нет. У меня тётка живёт в Херсоне, говорит что найти в городе работу на 6000гр, это счастье. Город держится за счёт моряков и фермеров.
Однушка в 50м.кв. в новострое, с жирным ремонтом, в центре за соточку, или убитая в 27метров на окраине Херсона куда только Урал или Газ66 по разбитой наглухо дороге проедет? В Юриной локации в Днепре аренда уже перевалила за 1% от цены. Минимум 200уе аренда той однухи, максимум 21-22 ты эти 40 метров с обойками и линолеумом продашь. Имеет смысл сливаться ему?