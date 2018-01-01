Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zzzzzz написав:hume Там очень хитрая ситуация. В доме вертикальная разводка, часть квартир с квартирными счетчиками. А часть без. Хитрые вильны люди со счетчиками платят копейки, а весь банкет платят люди без счетчиков.
Квартира 160 кв.м. - 11500 грн
Там ни у кого нет индивидуальных счётчиков тепла. Вся разводка вертикальная. ПС У меня шлачок там недалеко с домовым счётчиком тепла, платёж за прошлый месяц 20 грн/м.
кв 55, площадь 200 квадратов, зарегистрированы 2 счетчика тепла, этот вильный человек платит за январь 64,19 грн Красота ?))))
кв 57 , 70 кв , отопление по счетчику 68,82грн , в январе )))
це ріспект00, його сусіди гріють
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
О, их даже через парадный вход не пустили - зашли через черный. Коридоры - метр с кепкой с линоливумом! - хуже чем в БПСке! Где пожарный гидрант, датчики дыма? Тема незадымляемой лестницы не раскрыта. PS Варламов открывает магазин "Все по 1 млн. долл. США"?
И теперь главный вопрос. Сколько граждан США хотят выйти из гражданства и принять гражданство Украины ? Сколько граждан Украины желают получить гражданство США ? Вопрос риторический,можете не отвечать.
Первый написав:airmax78 Видно різний підхід - акцент на суспільному, у нас акцент на індивідуальному. Навіщо тобі третя кімната - зроблю спорт зал! А нафіга, якщо його можна зробити на всіх. І т.д. і тп.
В БФ мне очень понравилось решение UDP - таки выделить одну террасу и несколько помещений в одном из домов, чтобы... внимание... Сдавать в аренду жильцам для проведения различных мероприятий. Для людей, которые за абсолютно конский ценник покупают у них недвигу, половина которой (если не больше), по видовым характеристикам подпадает под категорию "неликвид". Людям, большинство из которых ни сном ни духом, когда покупали БФ, не знали, что он окажется на положении цоколя у ТТ. В конце концов, людям, которые платят 24 грн. за квадрат за обслуживание - они собрались сдавать помещения в их же комплексе в аренду... Спортзал сделать тоже денех нет - ищут инвестора, чтобы сделал платный.
Nikita1000 написав:Посмотрел на Домике цены на аренду в Херсоне. Пишут, что однушки от 2500гр. Коммуналка сравнялась с арендой. А зарплат там нет. У меня тётка живёт в Херсоне, говорит что найти в городе работу на 6000гр, это счастье. Город держится за счёт моряков и фермеров.
Там написано - нужна женщина до 40 лет, подсобная рабочая, поэтому наверное такое высокое предложение 8200 грн, а так реально большое количество каких-то шокирующих вакансий на 5000 грн, хотя есть и побольше. Но там наверное переборчивые хозяева.