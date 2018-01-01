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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 467468469470>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 68
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
9
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
3%
2
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
9%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
9%
6
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
7%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
34%
23
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
6
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
11
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:24

  zzzzzz написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:hume
Там очень хитрая ситуация. В доме вертикальная разводка, часть квартир с квартирными счетчиками. А часть без. Хитрые вильны люди со счетчиками платят копейки, а весь банкет платят люди без счетчиков.

Квартира 160 кв.м. - 11500 грн

Там ни у кого нет индивидуальных счётчиков тепла. Вся разводка вертикальная.
ПС
У меня шлачок там недалеко с домовым счётчиком тепла, платёж за прошлый месяц 20 грн/м.

Есть. Могу даже подсказать как это проверить.
https://easypay.ua/ua/catalog/utility/kiev/gioc-address

кв 55, площадь 200 квадратов, зарегистрированы 2 счетчика тепла, этот вильный человек платит за январь 64,19 грн
Красота ?))))

кв 57 , 70 кв , отопление по счетчику 68,82грн , в январе )))

це ріспект00, його сусіди гріють
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:26

  zzzzzz написав:
кв 55, площадь 200 квадратов, зарегистрированы 2 счетчика тепла, этот вильный человек платит за январь 64,19 грн
Красота ?))))

кв 57 , 70 кв , отопление по счетчику 68,82грн , в январе )))

история мутная, в расчёт брать не стоит.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:29

  hume написав:история мутная, в расчёт брать не стоит.


Кв 60 , 90 кв, чел платит по квартирному счетчику тепла 33 грн , в январе !!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:30

  Первый написав:Всіх з новим тижнем болі.
Цикл передач, що таке квартира з Мопом.

Відео дає відпові на питання:
Висота стель
Що таке коридор на поверсі
Ресепшн
Спортзал
Опалення
ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ
КВАРТПЛАТУ

Зи. Стандартний Будинок лохматих часів - спеціально для любителів совка (порівняйте досягнення совка - бепес, чашечку чи совмін).

https://youtu.be/ckeJlsx8QzE


Enjoy!

О, их даже через парадный вход не пустили - зашли через черный.
Коридоры - метр с кепкой с линоливумом! - хуже чем в БПСке! Где пожарный гидрант, датчики дыма? Тема незадымляемой лестницы не раскрыта.
PS Варламов открывает магазин "Все по 1 млн. долл. США"?
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:44

  Первый написав:Всіх з новим тижнем болі.
Цикл передач, що таке квартира з Мопом.

Відео дає відпові на питання:
Висота стель
Що таке коридор на поверсі
Ресепшн
Спортзал
Опалення
ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ
КВАРТПЛАТУ

Зи. Стандартний Будинок лохматих часів - спеціально для любителів совка (порівняйте досягнення совка - бепес, чашечку чи совмін).

https://youtu.be/ckeJlsx8QzE
Enjoy!


И теперь главный вопрос. Сколько граждан США хотят выйти из гражданства и принять гражданство Украины ?
Сколько граждан Украины желают получить гражданство США ?
Вопрос риторический,можете не отвечать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:47

airmax78
Видно різний підхід - акцент на суспільному, у нас акцент на індивідуальному. Навіщо тобі третя кімната - зроблю спорт зал! А нафіга, якщо його можна зробити на всіх.
І т.д. і тп.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:48

  Первый написав:Всіх з новим тижнем болі.
Цикл передач, що таке квартира з Мопом.

Відео дає відпові на питання:
Висота стель
Що таке коридор на поверсі
Ресепшн
Спортзал
Опалення
ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ
КВАРТПЛАТУ
Чи склять балкон щоб не сік дощ та не залітав сніг.


Зи. Стандартний Будинок лохматих часів - спеціально для любителів совка (порівняйте досягнення совка - бепес, чашечку чи совмін).

https://youtu.be/ckeJlsx8QzE


Enjoy!


Прямо под видео
Для сравнения, в центре Москвы за эти деньги можно купить шикарную трешку в сталинке с хорошим ремонтом.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:53

  Первый написав:airmax78
Видно різний підхід - акцент на суспільному, у нас акцент на індивідуальному. Навіщо тобі третя кімната - зроблю спорт зал! А нафіга, якщо його можна зробити на всіх.
І т.д. і тп.

В БФ мне очень понравилось решение UDP - таки выделить одну террасу и несколько помещений в одном из домов, чтобы... внимание... Сдавать в аренду жильцам для проведения различных мероприятий.
Для людей, которые за абсолютно конский ценник покупают у них недвигу, половина которой (если не больше), по видовым характеристикам подпадает под категорию "неликвид". Людям, большинство из которых ни сном ни духом, когда покупали БФ, не знали, что он окажется на положении цоколя у ТТ. В конце концов, людям, которые платят 24 грн. за квадрат за обслуживание - они собрались сдавать помещения в их же комплексе в аренду...
Спортзал сделать тоже денех нет - ищут инвестора, чтобы сделал платный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:00

  airmax78 написав:Если бы Буча была в 2.5 км от Контрактовой площади и 3.5 км от Европейской площади, я бы сказал: "Все правильно делали".

Как бы и недалеко. Но пешком - минут 30-40...
На машине чуть быстрее. Но не намного ))))
Говорю со знанием дела, так как регулярно езжу (нет, не езжу - стою в пробках) с Оболони в 5 элемент.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:04

  Первый написав:
  Nikita1000 написав:Посмотрел на Домике цены на аренду в Херсоне. Пишут, что однушки от 2500гр. Коммуналка сравнялась с арендой. А зарплат там нет. У меня тётка живёт в Херсоне, говорит что найти в городе работу на 6000гр, это счастье. Город держится за счёт моряков и фермеров.


Ощасливіть тітку
https://m.rabota.ua/vacancy/view/608397 ... cy_similar

Зи. Людям треба допомагати!



Там написано - нужна женщина до 40 лет, подсобная рабочая, поэтому наверное такое высокое предложение 8200 грн, а так реально большое количество каких-то шокирующих вакансий на 5000 грн, хотя есть и побольше. Но там наверное переборчивые хозяева.
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