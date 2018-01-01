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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:15
Вот что выборы делают...
У Кличко задумались над строительством метро до Ирпеня и Вишневого.https://news.finance.ua/ru/news/-/44367 ... vishnevogo
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:16
freeze
Жесть. Людина написала про ЩАСТЯ НАЙТИ РОБОТУ за 6 кгрн.
Ще раз ЩАСТЯ!!!!
Підсобна робоча 8кгрн офіційно..
ПІДСОБНА РОБОЧА!!! не інженер програміст по кнопці дел.
Телефонуйте і не зліть мене.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:21
airmax78 написав: Первый написав:airmax78
Видно різний підхід - акцент на суспільному, у нас акцент на індивідуальному. Навіщо тобі третя кімната - зроблю спорт зал! А нафіга, якщо його можна зробити на всіх.
І т.д. і тп.
В БФ мне очень понравилось решение UDP - таки выделить одну террасу и несколько помещений в одном из домов, чтобы... внимание... Сдавать в аренду жильцам для проведения различных мероприятий.
Для людей, которые за абсолютно конский ценник покупают у них недвигу, половина которой (если не больше), по видовым характеристикам подпадает под категорию "неликвид". Людям, большинство из которых ни сном ни духом, когда покупали БФ, не знали, что он окажется на положении цоколя у ТТ. В конце концов, людям, которые платят 24 грн. за квадрат за обслуживание - они собрались сдавать помещения в их же комплексе в аренду...
Спортзал сделать тоже денех нет - ищут инвестора, чтобы сделал платный.
Нам Вас багатих не зрозуміть
Всім процвітання!
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:22
Милютенко,38. Отапливаемая пл. 27,9м. За декабрь - 1141 грн, январь - 1320 грн. Долгов нет.
Тариф от КТЭ, кирпичная 9 этажка 1970 года
Похоже что там платят по площади . Тариф 38,50 грн/кв.м.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:25
J_P написав: airmax78 написав:
Если бы Буча была в 2.5 км от Контрактовой площади и 3.5 км от Европейской площади, я бы сказал: "Все правильно делали".
Как бы и недалеко. Но пешком - минут 30-40...
На машине чуть быстрее. Но не намного ))))
Говорю со знанием дела, так как регулярно езжу (нет, не езжу - стою в пробках) с Оболони в 5 элемент.
Не розумію, звідки неприязнь до Бучі:
- свіжі новобудови
- модні МОПи
- індивідуальне опалення
- малоетажна забудова
- чудова прибудинкова територія
- багато місця для паркування
- нова інфраструктура (газові, електропідстанції, водогін, каналізація, асфальт)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:27
Первый написав:freeze
Жесть. Людина написала про ЩАСТЯ НАЙТИ РОБОТУ за 6 кгрн.
Ще раз ЩАСТЯ!!!!
Підсобна робоча 8кгрн офіційно..
ПІДСОБНА РОБОЧА!!! не інженер програміст по кнопці дел.
Телефонуйте і не зліть мене.
6600 грн чистыми на руки, это же нирвана, это Херсон, и никаких навыков не надо, только женщиной быть и до 40 лет. Работу мечты предлагаете )))
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:41
freeze
Дивна реакція. Людина каже що її ощастливить робота на 6 кгрн. Я кинув посилання на щастя.
Я не вирішував багато це чи мало. Я задовольнив потреби людини, адже хочу щоб всі були щасливі.
Якщо для Вас мало/багато пртходите повз:-)
Флай живе на 2кгрн в місяць в києвриджн- - ще 4кгрн буде відкладати.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:42
Первый написав: airmax78 написав:
Первый написав:
В БФ мне очень понравилось решение UDP - таки выделить одну террасу и несколько помещений в одном из домов, чтобы... внимание... Сдавать в аренду жильцам для проведения различных мероприятий.
Для людей, которые за абсолютно конский ценник покупают у них недвигу, половина которой (если не больше), по видовым характеристикам подпадает под категорию "неликвид". Людям, большинство из которых ни сном ни духом, когда покупали БФ, не знали, что он окажется на положении цоколя у ТТ. В конце концов, людям, которые платят 24 грн. за квадрат за обслуживание - они собрались сдавать помещения в их же комплексе в аренду...
Спортзал сделать тоже денех нет - ищут инвестора, чтобы сделал платный.
Нам Вас багатих не зрозуміть
У UDP самые переоценные объекты. На их фоне Кан - уже вроде как и не очень дорого. Тарян, на стадии строительства, вообще шара.
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:44
flyman написав:
Не розумію, звідки неприязнь до Бучі:
- свіжі новобудови
- модні МОПи
- індивідуальне опалення
- малоетажна забудова
- чудова прибудинкова територія
- багато місця для паркування
- нова інфраструктура (газові, електропідстанції, водогін, каналізація, асфальт)
дорога в Киев утром занимает пару часов. Или в 5ть выезжать, тк в 6ть уже пробки.
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