airmax78 написав:

Первый написав: airmax78

Видно різний підхід - акцент на суспільному, у нас акцент на індивідуальному. Навіщо тобі третя кімната - зроблю спорт зал! А нафіга, якщо його можна зробити на всіх.

І т.д. і тп. Видно різний підхід - акцент на суспільному, у нас акцент на індивідуальному. Навіщо тобі третя кімната - зроблю спорт зал! А нафіга, якщо його можна зробити на всіх.І т.д. і тп.

В БФ мне очень понравилось решение UDP - таки выделить одну террасу и несколько помещений в одном из домов, чтобы... внимание... Сдавать в аренду жильцам для проведения различных мероприятий.Для людей, которые за абсолютно конский ценник покупают у них недвигу, половина которой (если не больше), по видовым характеристикам подпадает под категорию "неликвид". Людям, большинство из которых ни сном ни духом, когда покупали БФ, не знали, что он окажется на положении цоколя у ТТ. В конце концов, людям, которые платят 24 грн. за квадрат за обслуживание - они собрались сдавать помещения в их же комплексе в аренду...Спортзал сделать тоже денех нет - ищут инвестора, чтобы сделал платный.