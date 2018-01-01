Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:zzzzzz так и быть. расскажу тебе одну тайну. в приличном обществе принято смотреть не на открытые фактовые дела, а на приговоры, вступившие в силу.
Кстати, сегодня вышла новость про дело Гуты , Рафик неувиноватый. Срочно нужны свежие инвесторы
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство против бывшего руководителя агрохолдинга "Мрия" Николая Гуты, подозреваемого в мошенничестве Источник: https://biz.censor.net.ua/n3111573
Смеялись что экспресс возил старый тягач и второе: цена в 80 грн, более экономически выгодна, чем 8 грн. Кто бы мог подумать, а ?))))) Таксистов жалко, как теперь 1500$ в месяц домой голодным детям доставать, станут курьерами Убер за 20килогрн - рынок
Не має - зрада. Будують - зрада, побудували - зрада, поламався - зрада. Є і їздить - ЗРАДА!!!
Я тоже так могу: Не має коштив на побудувать - победа. Нашли кошты на побудувати - победа, поламався - ПОБЕДА, причем чем больше поломок, тем больше побед!!! А кто экономически обоснует, что 80 больше рентабельно, чем 8, гений в моих глазах - ПОБЕДИТЕЛЬ, не побоюсь этого слова!!! ))))))
airmax78 написав:На съемной, каюсь, есть и остекленный балкон и кондер на фасаде. В знак протеста кондером не пользуюсь вообще. На остекленной лоджии постоянно открыты окна. В своей квартире стеклить не собираюсь, внешний блок кондера - на пол в неостекленной лоджии поставлю. Конденсат - в канализацию. Моп захватывать не буду и соседям не дам. Двери входные менять не буду - у всех должен быть одинаковый дизайн.
... А пока живём как вильнолюде ЗЫ а ведь можно ж было проявить принципиальность и не снимать такой некошер, а?
Никто не совершенен. Ну, просто, все мне подходило в этой квартире и я очень критиковал хозяина и за остекление и за кондер на фасаде, а он мне пообещал, что больше так делать не будет. + это не модные мопы и не памятник архитектуры. Пришлось поверить и закрыть глаза.
airmax78 написав:На съемной, каюсь, есть и остекленный балкон и кондер на фасаде. В знак протеста кондером не пользуюсь вообще. На остекленной лоджии постоянно открыты окна. В своей квартире стеклить не собираюсь, внешний блок кондера - на пол в неостекленной лоджии поставлю. Конденсат - в канализацию. Моп захватывать не буду и соседям не дам. Двери входные менять не буду - у всех должен быть одинаковый дизайн.
... А пока живём как вильнолюде ЗЫ а ведь можно ж было проявить принципиальность и не снимать такой некошер, а?
Никто не совершенен. Ну, просто, все мне подходило в этой квартире и я очень критиковал хозяина и за остекление и за кондер на фасаде, а он мне пообещал, что больше так делать не будет. + это не модные мопы и не памятник архитектуры. Пришлось поверить и закрыть глаза.
... Макс, а ви візьміть в знак протесту і розіскліть той балкон! ... і кондей зніміть! - поставте на балконі!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4