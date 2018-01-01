Додано: Сер 13 лют, 2019 19:40

zzzzzz

так и быть. расскажу тебе одну тайну.

в приличном обществе принято смотреть не на открытые фактовые дела, а на приговоры, вступившие в силу.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.