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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 88
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
9%
8
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
14
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:40

zzzzzz
так и быть. расскажу тебе одну тайну.
в приличном обществе принято смотреть не на открытые фактовые дела, а на приговоры, вступившие в силу.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:53

  Yuri_T написав:zzzzzz
так и быть. расскажу тебе одну тайну.
в приличном обществе принято смотреть не на открытые фактовые дела, а на приговоры, вступившие в силу.


Кстати, сегодня вышла новость про дело Гуты , Рафик неувиноватый. Срочно нужны свежие инвесторы :mrgreen:

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство против бывшего руководителя агрохолдинга "Мрия" Николая Гуты, подозреваемого в мошенничестве Источник: https://biz.censor.net.ua/n3111573
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Попалось видео новостроя в дупе Москвы. Я офигел, до автобусной остановки 1,5км пешком. А больше удивила вертикальная разводка отопления. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=oGdAsHW ... jreload=10
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:11

zzzzzz
Мельник тоже оказался "не виноват".
но это ему уже не помогло. здоровье сильно подкосилось при борьбе за "честное имя".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:20

  Yuri_T написав:zzzzzz
Мельник тоже оказался "не виноват".
но это ему уже не помогло. здоровье сильно подкосилось при борьбе за "честное имя".

У человека талант был, теперь у него много последователей )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:39

  Первый написав:
  stm написав:
  Yuri_T написав:тут кое-кто, по привычке, троллил и смеялся...
"В декабре "Бориспольский экспресс" перевез 55 000 пассажиров...".
таксисты должны быть довольны :)
https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukrza ... 20924.html

Смеялись что экспресс возил старый тягач :) и второе: цена в 80 грн, более экономически выгодна, чем 8 грн. Кто бы мог подумать, а ?)))))
Таксистов жалко, как теперь 1500$ в месяц домой голодным детям доставать, станут курьерами Убер за 20килогрн - рынок :)


Не має - зрада. Будують - зрада, побудували - зрада, поламався - зрада. Є і їздить - ЗРАДА!!!

Я тоже так могу:
Не має коштив на побудувать - победа. Нашли кошты на побудувати - победа, поламався - ПОБЕДА, причем чем больше поломок, тем больше побед!!! А кто экономически обоснует, что 80 больше рентабельно, чем 8, гений в моих глазах - ПОБЕДИТЕЛЬ, не побоюсь этого слова!!! ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:52

  UA написав:
  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:это вряд ли (с)

Честное слово. Ни разу не включал за все время проживания в квартире. Ни разу.

Хозяин пульт забрал.
Не доверяет?

Жаба давит батарейки купить - пульт-то не мой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:58

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:На съемной, каюсь, есть и остекленный балкон и кондер на фасаде. В знак протеста кондером не пользуюсь вообще. На остекленной лоджии постоянно открыты окна. В своей квартире стеклить не собираюсь, внешний блок кондера - на пол в неостекленной лоджии поставлю. Конденсат - в канализацию. Моп захватывать не буду и соседям не дам. Двери входные менять не буду - у всех должен быть одинаковый дизайн.

... А пока живём как вильнолюде :mrgreen:
ЗЫ а ведь можно ж было проявить принципиальность и не снимать такой некошер, а?

Никто не совершенен. Ну, просто, все мне подходило в этой квартире и я очень критиковал хозяина и за остекление и за кондер на фасаде, а он мне пообещал, что больше так делать не будет. + это не модные мопы и не памятник архитектуры. Пришлось поверить и закрыть глаза.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:34

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:На съемной, каюсь, есть и остекленный балкон и кондер на фасаде. В знак протеста кондером не пользуюсь вообще. На остекленной лоджии постоянно открыты окна. В своей квартире стеклить не собираюсь, внешний блок кондера - на пол в неостекленной лоджии поставлю. Конденсат - в канализацию. Моп захватывать не буду и соседям не дам. Двери входные менять не буду - у всех должен быть одинаковый дизайн.

... А пока живём как вильнолюде :mrgreen:
ЗЫ а ведь можно ж было проявить принципиальность и не снимать такой некошер, а?

Никто не совершенен. Ну, просто, все мне подходило в этой квартире и я очень критиковал хозяина и за остекление и за кондер на фасаде, а он мне пообещал, что больше так делать не будет. + это не модные мопы и не памятник архитектуры. Пришлось поверить и закрыть глаза.

... Макс, а ви візьміть в знак протесту і розіскліть той балкон!
... і кондей зніміть! - поставте на балконі!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:51

  Долярчик написав:... Макс, а ви візьміть в знак протесту і розіскліть той балкон!
... і кондей зніміть! - поставте на балконі!

Я сейчас думаю над выкупом этой квартиры. Если выкуплю - то так и сделаю. Мечтаю увидеть повсюда рекламные баннеры: "Расстекляем балконы. Демонтируем кондиционеры. Быстро. Качественно."
airmax78
 
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