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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 514515516517>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 88
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
9%
8
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
14
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, во втором автографе отопление от электрокотлов
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:16

  hume написав:Кстати, во втором автографе отопление от электрокотлов

акуеть... :shock:

ТУ не получены?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:19

  hume написав:Кстати, во втором автографе отопление от электрокотлов

Объясните в чем особенность "+" , "-" ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:25

  zzzzzz написав:
  hume написав:Кстати, во втором автографе отопление от электрокотлов

Объясните в чем особенность "+" , "-" ?

ХЗ электричество по 1,68 это временно. Инфа100%
С точки зрения комфорта электроотопление лучше.
Теплые полы делаешь- ноги в тепле, легко программируется.
Но скорее это говорит о проблемах застройщика с киевтеплоэнерго (ТУ) :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:30

UA
всезнающий, подскажи
какой тариф на ээ сейчас в отопительный период при отсутствии ЦО и подвода газа?
1,68? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... дво-зонний - все вирішує! 8)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:44

  Прохожий написав:UA
всезнающий, подскажи
какой тариф на ээ сейчас в отопительный период при отсутствии ЦО и подвода газа?
1,68? :mrgreen:

1.Тариф на электротопление хотьи ниже но четко "ходит" за основным тарифом.
Если говорить о частных домах,то до недавнего времени газ был выгоднее тарифа на электроотопление.
Прохожий ширше нужно смотреть на мир.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:45

  Прохожий написав:UA
всезнающий, подскажи
какой тариф на ээ сейчас в отопительный период при отсутствии ЦО и подвода газа?
1,68? :mrgreen:


В период с 1 октября по 30 апреля (включительно):
за объем, потребленный до 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц (включительно) - 90,00 с НДС
за объем, потребленный свыше 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц - 168,00 з ПДВ

С 1 мая по 30 сентября как у всех
до 100 кВт - 90
свыше 100 кВт - 168
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:11

  hume написав:Кстати, во втором автографе отопление от электрокотлов

Примерно год назад горела высотка в Лондоне,так там и говорили,что завод в квартиру только электричества и хол.воды,остальное всё сама...сама....сама.
Идём и мы к этому,только надо не 10 квт договорной потужности на квартиру,а хотя бы 15,лучше 20.
Введут абонплату за всё,многие задумаются,а накуа то тепло,если есть альтернатива,когда роттердам жарплюс даже летом,требует кило грн в мес. не зависимо от поры года за бортом...
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 13 лют, 2019 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:15

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:UA
всезнающий, подскажи
какой тариф на ээ сейчас в отопительный период при отсутствии ЦО и подвода газа?
1,68? :mrgreen:


В период с 1 октября по 30 апреля (включительно):
за объем, потребленный до 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц (включительно) - 90,00 с НДС
за объем, потребленный свыше 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц - 168,00 з ПДВ

С 1 мая по 30 сентября как у всех
до 100 кВт - 90
свыше 100 кВт - 168

никаких подводных камней нету ?
Это для всех или только частных потребителей а остальным промышленный тариф
никакие штрафы или пени или как-то по другому не смогут достать ?
moldashavanin
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